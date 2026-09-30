El PSOE registra en el Parlamento una PNL para reprobar a Roberto Media por su gestión de la vivienda

Archivo - El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias - PSOE - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este miércoles la proposición no de ley (PNL)anunciada ayer por el secretario general del partido, Pedro Casares, para reprobar al consejero Roberto Media (PP) por "no dar respuesta al gran problema de la vivienda en Cantabria", así como por sus "habituales faltas de respeto" hacia los grupos de la oposición en la Cámara.

En un comunicado, los socialistas han subrayado que la iniciativa busca que el Parlamento repruebe formalmente la gestión del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente e insta a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, a aprobar su cese.

Como ha explicado el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, esta petición responde a la "falta de respuesta en torno a la crisis de acceso a la vivienda, que se ha convertido en el principal problema de gran parte de la ciudadanía cántabra".

La iniciativa recuerda que el Estatuto de Autonomía atribuye a Cantabria la competencia exclusiva en materia de vivienda y señala que, tras tres años de Gobierno del PP, "el problema se ha agravado".

"Mientras los precios continúan aumentando y el acceso a una vivienda asequible resulta cada vez más difícil para las familias y especialmente para los jóvenes, el consejero ha renunciado expresamente a utilizar las herramientas que tiene a su alcance para tratar de paliar la situación", ha lamentado Iglesias.

En este sentido, los socialistas reprochan al titular del ramo su rechazo a medidas como la declaración de zonas tensionadas y su "desprecio" hacia los ayuntamientos que han reclamado su aplicación.

Además de por las "nefastas políticas de vivienda" de la Consejería, el partido pedirá la reprobación de Media por su actitud reiterada de "menosprecio" hacia los diputados de la oposición.

En este sentido, el PSOE ha destacado que el control parlamentario al Gobierno "constituye una obligación democrática y quienes forman parte del Ejecutivo deben mantener hacia todos los miembros de la Cámara un respeto institucional" que Media, a su juicio, "ha quebrado de forma reiterada" durante sus intervenciones en plenos y comisiones.

El PSOE señala como episodio "especialmente grave" el ocurrido el 24 de septiembre, en la Comisión de Fomento, sobre el proyecto Olucas Surf Center, en la que Media "descalificó a los diputados de todos los grupos de la oposición".

Finalmente, los socialistas han reclamado al resto de partidos de la oposición que apoyen esta PNL y se posicionen ante la gestión de una Consejería "clave para afrontar el problema de la vivienda en Cantabria".