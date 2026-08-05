El PSOE replica a Silva: "Los recortes no son un relato, sino datos"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - GOBIERNO CANTABRIA

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha replicado al consejero de Educación, Sergio Silva, que los "recortes no son un relato, sino datos que demuestran que en estos tres años de Gobierno del PP el deterioro y desmantelamiento del sistema educativo público es alarmante".

Así lo ha afirmado este miércoles en un comunicado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, en respuesta a unas declaraciones en la que Silva ha acusado a los socialistas --y también al PRC y a la Junta de Personal Docente-- de "intentar crear un relato falso" y "artificial" de recortes educativos.

Quiñones ha opinado que Silva "está absolutamente desautorizado para proteger e impulsar la educación pública".

Y es que, según ha dicho, el "desmantelamiento" de la educación pública por parte del Ejecutivo popular se ha visto "a lo largo de toda la legislatura".

"Lo hemos visto cuando los recursos digitales públicos en vez de destinarse a los centros educativos públicos se destinaban a centros concertados y privados; con el cierre del CEIP El Pedregal en Castro Urdiales, o con la sinrazón de la adecuación salarial de los docentes durante más de un año", ha denunciado.

Y ha advertido que a estos recortes se suma ahora "algo mucho más grave como es el cierre de aulas de dos años en muchos municipios de la región y la supresión de 108 docentes".

Para la portavoz de los socialistas cántabros estas dos decisiones "perpetúan ese desmantelamiento del sistema educativo público en beneficio de la educación concertada y privada".

"Hablan de que hay menos alumnado y ello les lleva a cerrar aulas en vez de a tomar otras medidas que bajarían los ratios de alumnado por aula o permitiría convertir esas aulas de dos años en aulas de un año porque no creen en la educación pública y prefieren derivar a todo ese alumnado a la enseñanza concertada", ha dicho.

La socialista ha advertido que cada recorte en la educación pública es un "golpe mortal a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social y territorial de Cantabria".

Además, a su juicio, "esto no son decisiones improvisadas" sino "parte de un plan estratégico del PP para desmantelar la educación pública en Cantabria".

Ha defendido que lo que están pidiendo los docentes "se llama sentido común" e "invertir en educación pública para fortalecerla". "Y en ese camino los docentes de esta tierra siempre van a contar con el PSOE como aliado para mejorar y reforzar el sistema educativo público", ha enfatizado.

Además, Quiñones ha asegurado que las bajadas de ratio, la reducción de la burocracia o la regulación de las actividades extraescolares "no son caprichos de los docentes" sino "mejores recursos para fortalecer el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación pública en Cantabria".

Finalmente, ha señalado que Silva "está deslegitimado para criticar a los docentes o a la oposición después de que tuvieran que asumir la adecuación salarial a pesar de su fuerte confrontación con la comunidad educativa solo porque era el peaje para aprobar los presupuestos".

"Dijeron que los docentes solo querían subirse el sueldo, insultándoles y faltándoles al respeto y el tiempo ha demostrado que pedían más recursos para mejorar la educación pública y que eso molesta a un gobierno del PP que solo piensa en recortarla y que dirige todas sus decisiones a llevarlo a cabo", ha concluido.