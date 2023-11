El PSOE responsabiliza a la alcaldesa de la condena al Ayuntamiento por el derrumbe de Nueva Montaña

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha responsabilizado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de la condena al Consistorio a asumir el 10% de los daños del derrumbe de los garajes de Nueva Montaña, y ha condenado la "negligencia" del PP, por "la falta de controles en la recepción de la obra modificada que rebajó al mínimo la seguridad".

Así lo ha dicho tras conocerse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que condena al Ayuntamiento a asumir una cantidad de más de 100.000 euros, como corresponsable del derrumbe de los garajes de las urbanizaciones de las calles Malumbres y Tomás y Valiente, el 13 de enero de 2020, junto a la empresa pública Gesvicán.

Fernández ha señalado en nota de prensa que la sentencia del TSJC "contradice" la versión del PP, que "por boca de la alcaldesa" y del actual presidente del Puerto y anterior concejal de Obras, César Díaz, "pretendió hacernos creer a los santanderinos que el Ayuntamiento no había tenido ninguna responsabilidad en el derrumbe de Nueva Montaña".

Sin embargo, según el portavoz del PSOE, la sentencia pone "blanco sobre negro" la "negligencia" del PP, que recibió un modificado de obras "sin objeción alguna, sin mayores análisis y sin una mínima comprobación sobre los niveles de seguridad, tras permitir que estos se rebajaran hasta prácticamente su agotamiento".

Para Fernández, siempre según la sentencia, la forma de actuar del equipo de Gobierno municipal del PP "no se adaptó a la diligencia exigible a la administración" al "aprobar la rebaja de seguridad y recepcionar las obras ignorando el alcance de las modificaciones del proyecto inicial".

Por último, y tras "ignorar" los riesgos, el PP procedió después a desarrollar las obras lúdico-deportivas del parque en superficie previstas en el proyecto original "tras haber aceptado la rebaja de seguridad que implicaba el modificado".

En consecuencia, Fernández apunta la responsabilidad de la alcaldesa como "máxima responsable del equipo de Gobierno", tanto al aprobar el modificado que rebajó la seguridad, como por la falta de control de la recepción de la obra, la actuación posterior del parque en superficie y las consecuencias económicas de la sentencia.

"Es una nueva hipoteca que nos deja a los santanderinos la nefasta gestión de Gema Igual, a sumar a las sentencias de las basuras, de parques y jardines o de la anulación del Plan General", ha denunciado.

Además, ha recordado que Igual "incumplió su promesa" de exonerar a los afectados del pago del IBI de sus garajes, que no han podido utilizar durante años, y finalmente "articuló una subvención irrisoria de 50 euros a la que los vecinos no se acogieron porque no compensaba tanto trámite para además tener que incluirlo en sus declaraciones de la renta".

Por último, ha urgido a la alcaldesa y al Gobierno de Cantabria del PP a "resarcir inmediatamente a todos los afectados".