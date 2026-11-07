El PSOE de Santander presenta una propuesta para mejorar de manera integral los barrios y pueblos

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander, portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, ha presentado el programa 'Renueva tu barrio', una propuesta para mejorar de manera integral los barrios y pueblos del municipio, atender sus necesidades y dar mayor protagonismo a los vecinos en las decisiones.

La iniciativa se ha dado a conocer durante el segundo encuentro de 'Hablemos de Santander', celebrado en la Nave Q Late, con la participación de representantes de más de 15 asociaciones vecinales.

"Quiero ser el alcalde de todos los barrios y pueblos de Santander (...) porque todos los vecinos tienen derecho a vivir en un barrio cuidado, limpio, accesible y con buenos servicios públicos", ha afirmado.

El candidato socialista ha defendido que Santander necesita una nueva forma de gestionar sus barrios, basada en "la cercanía, la planificación y la participación vecinal", ya que los propios vecinos "conocen mejor que nadie lo que necesitan".

Por ello, ha reivindicado "algo tan razonable como escucharles, planificar con ellos y dar soluciones".

La principal propuesta presentada por Fernández es el programa 'Renueva tu barrio', inspirado en una experiencia desarrollada en París, que permitirá actuar de manera integral y coordinada en diferentes zonas de Santander.

Según ha detallado en nota de prensa, cada año se seleccionarán varios barrios para realizar un diagnóstico de sus necesidades, organizar recorridos con los vecinos y las asociaciones, recoger propuestas y elaborar un plan de actuaciones con calendario y presupuesto.

Las intervenciones incluirán mejoras en aceras, pavimentos, iluminación, accesibilidad, mobiliario urbano, jardines, parques, espacios públicos y servicios municipales.

La segunda iniciativa consiste en crear un Fondo de Equilibrio entre Barrios, con una partida específica en los presupuestos municipales para atender las zonas que acumulan mayores necesidades de inversión y mantenimiento.

Su distribución tendrá en cuenta criterios objetivos, como el estado de las infraestructuras, la antigüedad de los equipamientos, la accesibilidad, las necesidades sociales y las carencias de servicios públicos.

En este sentido, el portavoz socialista ha propuesto recuperar los presupuestos participativos, para que los vecinos puedan presentar proyectos, debatir propuestas y decidir directamente el destino de una parte de las inversiones municipales.

Asimismo, ha planteado establecer canales permanentes de comunicación con las asociaciones vecinales y poner en marcha un sistema de atención y seguimiento de incidencias a través de una aplicación, un teléfono y atención presencial.

Fernández también ha defendido mantener encuentros periódicos en los propios barrios y pueblos, para conocer directamente sus necesidades y evaluar el cumplimiento de los compromisos municipales.

DESDE LOS BARRIOS Y PUEBLOS

Durante el encuentro, Daniel Fernández ha compartido con los representantes vecinales distintas propuestas relacionadas con el transporte público, la movilidad, la vivienda, el mantenimiento urbano y la recuperación de espacios para la convivencia.

Ha destacado que el futuro de Santander "debe construirse desde todos sus barrios y pueblos, atendiendo a sus características y necesidades específicas".

"Santander no puede avanzar a distintas velocidades dependiendo del barrio en el que vivas. La ciudad no termina donde acaba el centro. También es Santander Monte, Cueto, San Román, Peñacastillo y cada uno de nuestros barrios y pueblos. Y todos merecen la misma atención y el mismo respeto", ha subrayado.

Por último, el líder de los socialistas santanderinos ha agradecido la participación de las asociaciones vecinales y ha destacado la importancia de incorporar sus conocimientos y propuestas a la acción municipal.

"Quiero un Santander en el que nadie tenga que cambiar de barrio para vivir mejor. Quiero que cada persona pueda sentirse orgullosa de su calle, de su plaza y de su entorno. Y para conseguirlo tenemos que empezar por algo fundamental: escuchar a quienes viven allí", ha concluido.