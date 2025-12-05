Publicado el decreto que crea y regula el Consejo Cántabro de Comercio

Archivo - Comercios en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado esta semana el decreto de la Consejería de Comercio por el que se crea y regula el Consejo Cántabro de Comercio, lo que permite dotar a Cantabria, por primera vez, de un órgano de consulta y participación en esta materia.

Una de sus principales funciones es promover las actuaciones e iniciativas que reactiven el comercio minorista de la comunidad autónoma, fortaleciendo su competitividad mediante estrategias que permitan responder a las necesidades concretas del sector

La creación de este Consejo se suma al Consejo Cántabro de Consumo, cuya constitución está prevista para el próximo 12 de diciembre, ha informado este viernes el Ejecutivo.

En concreto, el Consejo Cántabro de Comercio tiene el objetivo de estudiar y analizar el comportamiento y necesidades del sector comercial con el fin de diseñar y desarrollar una planificación "racional" que permita la reactivación, el impulso y la dinamización de la actividad económica comercial de la región.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que será el elemento catalizador de todas las propuestas del ámbito comercial de Cantabria "a fin de, que entre todos, podamos adoptar las mejores iniciativas para fortalecer y modernizar este importante sector para la economía y la propia sociedad de Cantabria".

El nuevo decreto regula la composición, designación, funciones, régimen de funcionamiento y régimen jurídico del nuevo órgano, que estará presidido por la persona competente en materia de comercio del Gobierno de Cantabria.

Para Arasti, "el Gobierno de Cantabria salda una deuda pendiente con los consumidores y comerciantes de la Comunidad Autónoma al contar con los necesarios órganos de participación y consulta que van a impulsar, junto con las administraciones, las políticas en materia de promoción del comercio y defensa de los consumidores y usuarios".

También ha puesto en valor "lo importante que es" contar con un órgano de participación "tan amplio" como este Consejo, que agluntinará a representantes de las administraciones, asociaciones empresariales y de comerciantes, de consumidores, cámaras de comercio, colegios profesionales, Universidad de Cantabria, organizaciones sindicales y profesionales de reconocido prestigio, con lo que, en su opinión, se constituará "un auténtico" foro de debate y propuestas con "el único objetivo de fortalecer y modernizar el sector comercial de Cantabria".

Igualmente, formarán parte del Consejo, miembros de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, junto a otro representante propuesto por la Federación de Municipios, además de representantes de las grandes empresas de distribución y de los centros comerciales de Cantabria.

El Consejo Cántabro de Comercio se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pero también podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición de la presidencia o de la mayoría absoluta de sus miembros.

Toda la información disponible puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).