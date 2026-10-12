Publicados en el BOC los puntos electorales donde podrán votar los cántabros en las generales

Archivo - Detalle de un sobre antes de meterlo en la urna - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes, en una edición extraordinaria, las secciones, mesas y locales electorales en la comunidad autónoma para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el listado publicado, estos puntos electorales están desglosados por municipios cántabros y, entre ellos, hay centros educativos, ayuntamientos, locales de juntas vecinales, centros cívicos, consultorios médicos o salas de exposiciones.

En algunos municipios también se han habilitado para votar conservatorios, auditorios, lonjas de pescadores o plazas de abastos, entre otros edificios.

Santander, la capital, será, por población, la que cuente con mayor número de puntos electorales.

Cantabria elegirá en estas elecciones generales cinco diputados, entre las que menos escaños disputa, y cuatro senadores.

La Oficina de Censo Electoral remitirá a los electores una tarjeta electoral en la que se indica la sección y mesa donde tienen que ir a votar.