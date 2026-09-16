Puente asegura que moverá "todos los obstáculos necesarios para que las obras del tercer carril de la A-67 no paren"

1117500.1.260.149.20260916132505 El ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la firma del convenio entre los Gobiernos de España y de Cantabria para la construcción de la terminal intermodal Llano de La Pasiega. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha asegurado que moverá "todos los obstáculos necesarios" para que las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) en el tramo entre Bezana y Polanco "no paren".

Así ha contestado el ministro este miércoles en Santander a la reclamación de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que le ha pedido "decisión y gestión" para desbloquear y reanudar esas actuaciones, "que comenzaron con dos años de retraso y ampliaron su plazo de 30 a 64 meses".

Por otra parte, Puente ha avanzado que en octubre volverá a Cantabria para inaugurar las obras de acondicionamiento de la carretera del Desfiladero de La Hermida que, "tras décadas de expectativas defraudadas", son una realidad.

También, ha recordado que su departamento aprobó en julio la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de ampliación de la S-10 en Santander, que incluye la remodelación del enlace del aeropuerto, "la carretera con mayor tráfico de toda la comunidad".

Por otro lado, ha subrayado que su departamento va dando forma a la futura autovía A-73, que unirá Burgos y Aguilar de Campoo y que mejorará la comunicación de la zona oriental de Castilla y León y Cantabria y enlazará la A-1, que discurre de Madrid a Irún, con la A-67.

En este sentido, ha anunciado que entre este miércoles y el lunes estará en el Boletín Oficial del Estado, iniciando su información pública, el tramo entre Báscones de Valdivia y Aguilar.

"Es el tramo del esperado arranque de una autovía que entronca con la de Santander en Aguilar, pues extiende sus prestaciones en el itinerario directo de los cántabros para viajar a la meseta y de muchos castellanos y leoneses que viajan con mucha frecuencia a Santander", ha apostillado.

Puente ha realizado estos anuncios durante el acto de firma del convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Cantabria para la ejecución de la terminal intermodal de La Pasiega, que se ha celebrado este miércoles en la Delegación del Gobierno.