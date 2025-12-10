El puente deja una ocupación del 75% en Cantabria, superior en zonas con nieve y luces de Navidad

Archivo - Luces de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El puente de diciembre ha dejado una ocupación media en Cantabria de entre el 75 y 80 por ciento, y que ha sido superior en zonas en las que ha nevado, como Reinosa y la comarca de Campoo, donde se ha situado en torno al 85-90%.

También destaca la afluencia de visitantes en ciudades y pueblos decorados con motivos y luces navideñas, como Santillana del Mar, con una ocupación que ha rondado la media de la región (75-80%), debido a que el encendido y los alumbrados "cada vez atraen a más visitantes".

"Y este tipo de puentes es idóneo para este tipo de turismo", ha apuntado el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), que se ha referido igualmente a las "colas" de vehículos en los accesos a Cartes de gente que se ha desplazado estos días festivos al municipio para ver las luces de Navidad.

En declaraciones a esta agencia, el portavoz de los hosteleros cántabros ha indicado que Liébana se ha vuelto a situar como una de las áreas con "mejor" ocupación entre las fiestas de la Constitución y la Inmaculada, en torno al 85%, al igual que Reinosa y Campoo (85-90%), donde de cara al puente abrió la estación de esquí de Alto Campoo, aunque cerró el lunes por falta de nieve.

"Las previsiones en las zonas de nieve han funcionado muy bien y también han funcionado bien las ciudades y los pueblos decorados con motivos navideños, ya que son un reclamo cada vez mayor para los turistas".

Por lo demás, en Santander la ocupación se ha situado en la media del 75% del conjunto de Cantabria, mientras que en otros puntos de la región, como las localidades costeras de Isla (Arnuero) o Somo (Ribamontán al Mar), ha bajado "un poco", hasta alrededor del 65%, ha concluido Lamadrid.