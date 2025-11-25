El Puente de los Ingleses en Astillero se abrirá este domingo y se celebrará con un concierto grautito de Nando Agüeros

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero reabrirá al público este domingo 30 el histórico Puente de los Ingleses, un elemento emblemático del municipio que ha permanecido cerrado casi una década y que se recupera ahora completamente rehabilitado y puesto en valor.

Así lo ha informado este martes el Consistorio, que también ha anunciado que, para conmemorar este hito, se ha organizado un concierto gratuito del reconocido artista cántabro Nando Agüeros, que tendrá lugar el domingo, a las 19.00 horas, en el Pabellón de La Cantábrica, con entrada libre hasta completar aforo.

La restauración del Puente de los Ingleses supone la recuperación de uno de los símbolos más queridos de la identidad local, ha señalado el Ayuntamiento. "Más que una infraestructura, este puente representa la memoria industrial del municipio, un vestigio de su historia que forma parte del paisaje sentimental de generaciones de astillerenses", ha ahondado.

La actuación realizada garantiza su conservación estructural y, al mismo tiempo, refuerza su valor cultural, patrimonial y turístico, "devolviéndolo al lugar que merece dentro del imaginario colectivo", ha señalado.

El Consistorio ha destacado que esta reapertura "recupera un icono que pertenece a todos los vecinos, ofreciendo de nuevo un espacio de disfrute, contemplación y orgullo local". La rehabilitación se enmarca en una línea de trabajo orientada a preservar el patrimonio y revitalizar los elementos singulares que definen el carácter de Astillero.

El concierto de Nando Agüeros será el broche musical de esta jornada. Con su estrecha vinculación a Cantabria y a sus tradiciones, el artista ofrecerá un repertorio cercano y reconocido por el público, pensado para que familias, jóvenes y mayores puedan compartir un mismo espacio de encuentro.

Para facilitar la asistencia, estará disponible el parking disuasorio situado frente a Mercadona, con el fin de garantizar comodidad y buen acceso al recinto.

La recuperación del Puente de los Ingleses supone la devolución a los vecinos de un elemento histórico que vuelve a estar disponible para su uso y disfrute. Con esta reapertura, que protagonizarán los niños nacidos desde 2017, el municipio avanza en la conservación de su patrimonio y en la puesta en valor de espacios que forman parte de su identidad.