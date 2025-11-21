El Puente de los Ingleses de Astillero, distinguido como referente del patrimonio industrial cántabro

El alcalde de Astillero recibe la distinción del Puente de los Ingleses como referente del patriminio industrial de Cantabria - AYUNTAMIENTO

ASTILLERO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puente de los Ingleses de El Astillero, uno de los símbolos más representativos del patrimonio industrial regional, ha sido distinguido con el Premio aRPIC, galardón que otorga la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial de Cantabria dentro de sus Jornadas de Patrimonio Industrial.

Un reconocimiento que llega en un momento "significativo", cuando la restauración del cargadero ha concluido y el puente volverá a abrirse al público el próximo 30 de noviembre después de permanecer cerrado desde 2017.

El Ayuntamiento ha destacado en un comunicado que el galardón pone en valor la rehabilitación integral financiada completamente con recursos municipales, y ha apuntado al respecto que el Consistorio asumió "en solitario" esta intervención, que ha sido "compleja" y con la que se ha logrado "garantizar la estabilidad y conservación" de una estructura declarada Bien de Interés Local.

Así, este premio "reconoce un esfuerzo colectivo y una apuesta institucional", tal y como ha valorado el alcalde, Javier Fernández Soberón, que ha incidido en que este reconocimiento "llega tras años de trabajo y constancia". "Recuperar el Puente de los Ingleses era una deuda con nuestro pueblo y con su historia", ha abundado.

"Es un orgullo que el Puente de los Ingleses haya recibido este importante reconocimiento. Su rehabilitación demuestra que cuando un municipio cree en su patrimonio y apuesta por él, los resultados llegan", ha defendido el regidor, antes de agradecer el trabajo del equipo técnico y de los empleados municipales que han llevado a cabo la recuperación.

SÍMBOLO INDUSTRIAL RECUPERADO

Construido en el siglo XIX como cargadero ferroviario vinculado a la actividad minera y declarado Bien de Interés Local, el Puente de los Ingleses constituye una de las piezas más singulares del paisaje industrial de Cantabria.

Su restauración, ahora premiada, ha devuelto a la estructura su estabilidad, su valor paisajístico y su potencial como espacio peatonal y turístico.

El Premio aRPIC, considerado una distinción de referencia en el ámbito patrimonial regional, sitúa a Astillero como "ejemplo de compromiso con la conservación y recuperación del legado industrial de Cantabria".