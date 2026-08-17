Puente Viesgo celebrará este fin de semana su octavo Mercado Agroalimentario con 25 productores

Presentación del cartel de la octavo edición del Mercado Agroalimentario de Puente Viesgo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puente Viesgo celebrará este fin de semana, sábado 22 de agosto y domingo 23, la VIII edición de su Mercado Agroalimentario que reunirá a 25 productores de toda Cantabria en el Paseo de la Estación, que se complementará con un programa que combinará música, talleres infantiles y actividades para todos los públicos.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha traslado el apoyo de su departamento a esta cita "ya imprescindible en el calendario estival del municipio y de la comarca" durante la presentación oficial del cartel de este año, junto al alcalde, Óscar Villegas, y el presidente del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, Ángel Sainz.

Además, ha destacado la importancia de este evento para la promoción de los productos locales y el impulso al sector agroalimentario. Por ello, ha insistido en el apoyo institucional a iniciativas que contribuyan a "dinamizar los municipios y fortalecer la economía rural".

Por su parte, el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, ha valorado la consolidación de un mercado que, tras ocho ediciones, se ha convertido en "un referente para vecinos y visitantes" en una ubicación "perfectamente conocida" por quienes visitan el municipio "cada año".

Por su parte, el presidente del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos ha puesto en valor la colaboración que la entidad mantiene con este tipo de iniciativas destinadas a dinamizar el territorio rural. En concreto, colabora con toda la logística necesaria para su desarrollo.

En la presentación, también ha acompañado al resto de autoridades el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.