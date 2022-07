El Puerto dice que no puede "reglar" los terrenos para el parking de la Marga y el Ayuntamiento pide colaboración

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Francisco Martín, ha afirmado hoy que el Puerto no puede "reglar" terrenos productivos, como los de la Marga, en los que el Ayuntamiento de la capital pretende que se ubique un futuro aparcamiento disuasorio, mientras que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, le ha pedido "colaboración" y ha asegurado que el Consistorio no renuncia a este proyecto.

Martín e Igual se han encontrado hoy en la visita al final de las obras de rehabilitación del muelle de Maura, donde se han evidenciado sus discrepancias respecto al futuro del espacio de la Marga, que el Ayuntamiento quiere para un parking disuasorio, mientras que el Puerto apuesta por el espacio de Varadero.

La alcaldesa ha manifestado en reiteradas ocasiones que ha pedido una reunión al presidente de la APS para abordar esta cuestión, y hoy, preguntado sobre ello, el presidente del Puerto ha respondido que "la habrá".

Tras asegurar que habla "frecuentemente" con la alcaldesa, Martín ha asegurado que en el Ayuntamiento "saben perfectamente" que la compañía Arup está realizando un estudio que establece los usos para la zona portuaria y ha subrayado que el Puerto "no puede regalar suelo, al menos productivo", y solo puede convenir el no productivo. "El suelo que es productivo, en este momento, no lo puedo regalar", ha remarcado.

"Por lo tanto, quien venga a hacer un parking tendrá que pagar las tasas o el suelo lo que vale y analizar su rentabilidad", ha subrayado Martín.

El presidente de la APS ha explicado que se están analizando varias alternativas pero "nadie se plantea que ninguna administración pública pueda regalar nada". Por lo tanto, deberán analizarse tanto los aspectos estratégicos desde el punto de vista del Puerto como los financieros desde el punto de vista de la concesionaria de un parking "que me temo que en invierno podría tener muy poca ocupación", ha sostenido.

Respecto a cuándo se conocerá el informe sobre el aparcamiento, Martín ha dicho que no depende solo del Puerto y se ha remitido a la empresa, que está trabajando únicamente en ese informe sino en un Plan Director para todos los suelos del Puerto, tanto productivos como no.

Y Martín ha insistido en que, en su opinión, "lo más importante de todo para Santander ahora es el uso que le demos al suelo de la zona de Varadero". "Un parking disuasorio puede ser trascendente para los que nos visitan, pero para los habitantes (de Castilla-Hermida) lo trascendente es el suelo que tiene el Puerto a día de hoy ocioso en toda la zona de Varadero".

Se trata de "varias hectáreas" de suelo dedicadas a parking en superficie gratuito, "que podrían estar dando servicio como suelo dotacional" y que en su opinión deberían plantearse que "como primera prioridad". "Suelos del Puerto que están ociosos y pueden retornar al uso público", ha subrayado.

Así, Martín ha reconocido que "la piedra de toque del proyecto de Arup no es el parking de la Marga, es Varadero y todo el entorno, porque para muchos santanderinos y visitantes el paseo marítimo acaba en la Estación Marítima y no es así, acaba en el Barrio Pesquero".

Se trata, ha explicado, de dar a toda esa zona "la misma calidad de ciudad de primera" del tramo entre la Estación Marítima y Puertochico. "La idea es continuar y que la gente tenga ganas de pasear hasta el Barrio Pesquero", una zona que tiene que tener "unas características semejantes" a las que tiene la anterior.

AYUNTAMIENTO

Mientras, la alcaldesa ha descartado que, conocida la opinión de Martín, el Ayuntamiento pierda todas las opciones de construir un parking disuasorio en la Marga. "Por supuesto" que sigue en marcha el proyecto por lo que respecta a la Administración local, ha afirmado.

"Estoy pendiente de que nos conteste (Martín); él da largas y yo sigo pidiendo la reunión", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión.

En relación a la colaboración de la que habla el presidente de la APS, Igual no cree que se dirija al Ayuntamiento "cuando dice que aquí el que tiene que aportar al Puerto es pagando, porque aquí acabamos de aportar dinero y es una infraestructura del Puerto", ha señalado en relación a las obras de rehabilitación del Muelle de Maura.

"Creo que debemos de seguir cuidando --y el Ayuntamiento así lo hará-- la colaboración entre el Puerto y el Ayuntamiento en beneficio de los santanderinos", ha sostenido la alcaldesa, para quien un aparcamiento disuasorio en la Marga es "en beneficio suyo (del Puerto) y por eso pido esa colaboración que hasta ahora hemos tenido".

Igual ha reiterado su petición de reunirse con la APS, y ha recordado que en anteriores informes estaban Puerto y Ayuntamiento en las comisiones de trabajo. "Pero ahora el Puerto, de manera unilateral, ha decidido que no estemos en esas reuniones y estamos esperando a que nos digan lo que ha trabajado el Puerto con Arup y ver lo que nos presentan".

Igual ha reconocido que no está de acuerdo con estos planteamientos y ha pedido a Martín seguir "con esa buena colaboración" institucional que el Ayuntamiento "siempre" ha mantenido y con "único beneficio de los santanderinos".

Por lo tanto, para el Ayuntamiento, el proyecto del parking disuasorio de La Marga sigue en marcha, "por supuesto". "Seguimos pidiéndoselo al Puerto y estamos pendientes de esa contestación; él da largas y yo sigo pidiendo", ha reiterado.