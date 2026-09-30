El Puerto de Santander pedirá al Ministerio la desafectación del faro de El Caballo

Archivo - Faro del Caballo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha ratificado este miércoles la declaración de innecesaridad del faro de El Caballo, ubicado en Santoña, y remitirá el expediente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su desafectación.

Según ha explicado en un comunicado el presidente de la APS, César Díaz, esta infraestructura no presta el servicio de señalización marítima desde 1992, por lo que ha perdido su función como bien de Dominio Público Portuario y, por tanto, "resulta innecesario para los fines de la administración portuaria".

El proceso para la desafectación del faro --es decir, que deje de ser un bien de dominio público para ser un bien patrimonial de la Administración-- se inició hace cuatro años con la declaración de innecesaridad del mismo por parte del Consejo de Administración de la APS.

No obstante, ha detallado, la firma de un convenio entre esta entidad, CANTUR y el Ayuntamiento de Santoña para la utilización del faro paralizó la tramitación del expediente.

Sin embargo, una vez finalizado el convenio y tras declinar el Consistorio su renovación, se ha retomado este proceso que finalizará con su adscripción a la Demarcación de Costas.

Por otra parte, "sobre la marcha", se ha informado al Consejo de la licitación de las tres concesiones de Marina del Cantábrico. Al respecto, Díaz ha señalado que una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido una para la dársena oeste, dos para la este y dos para Varadero.

El proceso continúa con la apertura de los diferentes sobres para comprobar y valorar la documentación administrativa, técnica y económica, de acuerdo con lo reflejado en los pliegos de los concursos.

En este sentido, el presidente de la APS ha señalado que la reordenación de Marina del Cantábrico supone "la revitalización del dominio portuario como espacio estratégico de actividad náutica deportiva en la bahía de Santander", además de "un impulso a la economía azul y al desarrollo de la industria en Cantabria, tal y como recoge nuestro Plan Estratégico 2030".

Además, el máximo órgano de gobierno de la APS ha aprobado una ampliación por cuatro años del plazo de la concesión a Medelcomar para la ocupación de una lámina de agua de 5.175 m2 en la dársena de Molnedo.

Para ello, la empresa se compromete a realizar mejoras en la productividad, la eficiencia energética, la calidad ambiental y la introducción de nuevas tecnologías que se traducen en inversiones por un importe de 155.086 euros; así como la renovación eléctrica y torretas inteligentes, reconversión de pilotes y fondeos con materiales de mayor durabilidad y un sistema automatizado de cámaras y sensores.

DATOS DEL PUERTO

Además, el presidente de la APS ha informado a los miembros del Consejo sobre la evolución de los datos de tráfico de la institución durante este año. Ha destacado que con 4,7 millones de toneladas el crecimiento acumulado hasta agosto es un 3,7 por ciento superior al del mismo periodo del año anterior.

Unos resultados que indican unas perspectivas "positivas", pero que, sobre todo, después de tres años en ascenso, "reflejan una tendencia evidente", ha valorado.

Díaz ha hecho hincapié en el caso de los cruceros que, con 23 escalas contabilizadas hasta el 31 de agosto, aumentaron un 35% con respecto al año anterior, mientras que los pasajeros lo hicieron en un 54%, pasando de los 24.349 de 2025 a los 37.528 en lo que va de año.

En este sentido, ha incidido en que Santander Cruise Deluxe --la marca creada por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y el propio Puerto para la organización de las escalas y la potenciación de este tipo de turismo-- prevé "una temporada histórica" con 39 buques y cerca de 60.000 turistas.