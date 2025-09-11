El Puerto de Santander prevé más de 30 escalas y 50.000 cruceristas en 2026

Archivo - Un crucero en el Puerto de Santander - APS - Archivo

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ya tiene previstas para el próximo la llegada de más de 30 escalas y 50.000 cruceristas, lo que supondrá un nuevo hito para la capital cántabra, tanto por el número de operaciones como de pasajeros.

La cifra de cruceros confirmada hasta la fecha para 2026 supone superar en al menos siete la de 2025, ya que el puerto de la capital cántabra cerrará el ejercicio con 21 escalas, tras la confirmación de tres más hasta final de año.

La próxima será el miércoles 24 de Septiembre, con el barco 'Spirit of Discovery', que ya hizo escala e la ciudad en 2022 y 2023, ha indicado a esta agencia la Autoridad Portuaria.

Su presidente, César Díaz, ha subrayado el compromiso del Puerto junto al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria a través de la marca 'Santander Cruise Deluxe' con hacer de la región un destino "sostenible, sólido y atractivo" para los cruceristas y, al mismo tiempo, "cómodo" para las navieras.

Y para ello, ha explicado a Europa Press, se están realizando numerosas actividades de promoción destinadas a que el de Santander sea el puerto "de referencia" en cruceros premium del Norte de España, participando en las principales ferias del sector, como 'Seatrade Miami' o 'Seatrade Europa'.

También es miembro de asociaciones como 'Cruise Line International Association' (CLIA), la más grande del mundo dedicada a la promoción y expansión de cruceros con acceso a las grandes navieras, o 'Cruise Europe', la principal asociación de los puertos del Norte y de la zona atlántica de Europa.