El Puerto de Santander suma 45.000 metros cuadrados para acoger más de 1.800 vehículos

Inauguración del triángulo curvilíneo de Raos. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ha inaugurado este martes la nueva urbanización Triángulo Curvilíneo de Raos, anexo al Polígono de Actimarsa, con la que incorpora una superficie cercana a los 45.000 metros cuadrados destinada al tráfico de mercancía general, fundamentalmente tráfico rodado (roro), con capacidad para 1.821 vehículos.

La obra, con una inversión de 4,7 millones de euros, enmarcada en la planificación del Puerto 2025-2029, ha incluido actuaciones en firmes y pavimentos, una red de drenaje de aguas pluviales y otra de alumbrado y videovigilancia para la campa de estacionamiento; rotonda y vial perimetral, y un cierre de seguridad de 4,50 metros de altura formado por malla metálica sobre murete de hormigón.

A la inauguración han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz; el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, entre otros.

Díaz ha puesto en valor esta actuación para garantizar el crecimiento futuro del Puerto, teniendo en cuenta las "dificultades" que ha supuesto ampliar su superficie, como el proceso judicial que condicionó el proyecto durante años y retrasó la ejecución de las obras.

Ha destacado que esta nueva urbanización permitirá reforzar uno de los principales activos logísticos del Puerto de Santander, líder en tráfico roro de toda la fachada cantábrica y referente nacional en intermodalidad ferroportuaria, ha dicho.

Además, ha subrayado la importancia de futuros proyectos como la autopista ferroviaria Santander-Madrid para consolidar al Puerto de Santander como "una cadena logística terrestre y marítima solvente, sólida, competitiva y sostenible, que es lo que hoy en día está reclamando la industria y el sector empresarial".

FUTURO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE CANTABRIA

Por su parte, el consejero ha destacado la importancia de esta ampliación para la expansión logística y económica de Cantabria, en concreto para el desarrollo de la estación intermodal de La Pasiega, que según permitirá transformar un polígono de dos millones de metros cuadrados en un centro logístico y en una extensión del Puerto de Santander.

En este sentido, Arasti ha expresado su deseo de que ADIF autorice su firma "en las próximas semanas" y que el convenio para la financiación, construcción y explotación de la estación intermodal se pueda rubricar antes del verano.

Asimismo, el titular de Industria ha defendido las ventajas competitivas "innatas" de Cantabria para atraer grandes inversiones vinculadas a la innovación y a los centros de datos, y se ha referido al proyecto Altamira, que supondrá una inversión de 3.600 millones de euros, "sesenta veces la intermodal de La Pasiega".

"Desde el Gobierno de Cantabria esperamos que de los 3.800 megavatios que están contemplados en la planificación de la Red de transporte de energía eléctrica, 500 puedan ir a un proyecto como Altamira, que tiene unas ventajas sobre todos los demás, y que, además, supone un coste cero para el sistema eléctrico español", ha manifestado.

Arasti también ha destacado la "ubicación estratégica" de Cantabria, punto en el que ha citado la proximidad del cable submarino de mayor capacidad del mundo y la futura réplica prevista por Google (Sol), empresa que ya ha adquirido una parcela en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). Asimismo, ha subrayado las ventajas energéticas y climáticas de la comunidad autónoma para este tipo de instalaciones.

De esta forma, el consejero ha mostrado su confianza en que la comunidad autónoma pueda consolidar nuevos proyectos industriales y tecnológicos ligados al desarrollo energético previsto para los próximos años y ha insistido en la importancia de seguir alcanzando acuerdos institucionales para impulsar iniciativas estratégicas para la región.

Mientras que Casares ha destacado la apuesta del Gobierno de España para que el Puerto de Santander siga siendo "un referente" en el tráfico de vehículos en la cornisa cantábrica y continúe "creciendo y captando más tráfico y clientes".

"El Puerto de Santander es el cuarto mayor de todo el conjunto del sistema portuario español en el tráfico de vehículos, con casi 400.000 movidos en 2025", ha subrayado Casares, que ha señalado que el aumento de este tráfico es "una tendencia que se consolida año a año y nos permite seguir impulsando esta infraestructura, que es el principal activo y motor de desarrollo económico de la comunidad autónoma".

Finalmente, ha asegurado que el Gobierno de España y Puertos del Estado van a "estar ahí siempre" apoyando a "esta infraestructura clave para el desarrollo económico, la generación de valor añadido y la creación de empleo".