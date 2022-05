Queda desierto el concurso para la reforma de la cuadra del matadero de Barreda

La oposición critica una vez más el "desastre de gestión" de PRC-PSOE ante esta instalación

TORRELAVEGA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha declarado desierto el contrato para la ejecución de las obras de adecuación y mejora de las cuadras del Matadero Municipal de Barreda al no haberse presentado ninguna oferta.

El proyecto técnico de las obras tiene fecha de abril de 2021 y no ha sido hasta abril de 2022 cuando el Consistorio lo ha licitado, lo que ha llevado a toda la oposición (PP, ACPT, Ciudadanos y Torrelavega Sí) a denunciar de nuevo el "desastre" y la "absoluta incapacidad de gestión" del equipo de Gobierno municipal, PRC-PSOE, en torno a esta instalación.

Una vez más, han vuelto a criticar la "desidia e ineptitud" del concejal responsable del matadero, el socialista José Luis Urraca, "que está demostrando una y otra vez su nulo interés por sacar adelante el matadero". Pero ahora apuntan también al alcalde, Javier López Estrada (PRC), por ser "el máximo responsable de esta situación" al haberse convertido en "cómplice", pues PRC y PSOE votaron en el último Pleno municipal en contra de crear una comisión de investigación para esclarecer todo lo que estaba ocurriendo en esta insatalación.

Tras conocer la noticia de que no se han presentado ofertas, los cuatro grupos han enviado este martes sendos comunicados en los que responsabilizan a PRC-PSOE de que el concurso haya quedado desierto, pues ya habían venido advirtiendo que debido a la "tardanza" en la tramitación, no contemplaba la realidad del mercado actual de posibles licitadores.

"Tardar un año en licitar un proyecto y hacerlo tan chapuceramente que ni una sola empresa se presenta para realizar las obras lo dice todo: Torrelavega está en manos de completos desconocedores de la realidad económica de la ciudad y de unos gestores peor que pésimos", ha sentenciado la portavoz del PP, Marta Fernández-Teijeiro, que ha destacado por la necesidad de un cambio político local, porque de lo contrario "regionalistas y socialistas van a seguir destrozando el porvenir del municipio".

Desde ACPT han añadido que el equipo de Gobierno ha hecho desde el principio una "mala previsión presupuestaria", ya que inicialmente se tenía previsto un coste de la obra de 225.000 euros y finalmente el proyecto se presupuestó por un importe de 379.457 euros, cuantía que "ha quedado completamente desfasada por la tardanza en la tramitación de dicho proyecto".

Según este grupo, "muchos clientes" no tienen intenciones de volver a utilizar los servicios del matadero mientras no estén realizadas las obras de la cuadra, para las que ACPT dice que ha sabido que el equipo de Gobierno tiene la intención de llevar a cabo un procedimiento de negociado, que consiste en pedir ofertas a tres empresas y adjudicárselo a quien mejor precio proponga. "Pero las condiciones con las que se sacó a licitación no se pueden cambiar, por lo que mucho nos tememos que a través de este procedimiento vuelva a quedar desierto", ha advertido.

Por su parte, el concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha lamentado que los responsables municipales manifestaron que se había hecho una revisión de precios para asegurar la adjudicación, y hora, sin embargo, están "echando la culpa al mercado, a los materiales, a los transportes o a Putin...".

Y desde Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante ha exigido al equipo de Gobierno una subsanación "lo antes posible" de este concurso fallido, con "cuantas medidas sean necesarias para que el Matadero Municipal disponga de unas instalaciones acordes con su función de ámbito supra municipal, para que los trabajadores puedan llevar a cabo su trabajo en las condiciones de seguridad y salubridad exigibles".