Quince organizaciones y partidos se manifestarán en Santander "por los derechos y libertades"

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Quince organizaciones y partidos políticos han convocado una manifestación este jueves 20 en Santander, con motivo de las próximas elecciones generales del 23 de julio, en defensa de los derechos, libertades y condiciones de vida conseguidos, que consideran "están comprometidos" y para que no se produzca un "retroceso".

La protesta, que se llevará a cabo desde las 19 horas desde la Plaza de Numancia a la del Ayuntamiento, esta convocada, entre otros, por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria (FECAV), la Coordinadora de Pensionistas, la Comisión 8 de Marzo y partidos como Sumar, que consideran estas elecciones "determinantes".

"Queremos motivar a toda la sociedad y dejar claro que no aceptamos ni un retroceso en los derechos y libertades conseguidas, que vamos a estar y a seguir estando atentas", ha subrayado en rueda de prensa la portavoz de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, Pepa Monleón, que ha hablado en nombre de todos los colectivos, que se manifestarán bajo el lema 'Para mejorar la vida de las personas, por los derechos y libertades'.

Monleón ha explicado que la convocatoria surgió "hace unos 10 días", ante la "sensación de que estamos viviendo tiempos inquietantes, de enorme incertidumbre y de gran preocupación" en relación a los próximos comicios; una sensación "avalada" por la "baja participación" en las elecciones autonómicas y locales de mayo y por "la deriva del inicio de campaña, sobre todo en determinados ámbitos políticos".

Por ello, han decidido salir a la calle este jueves, para reclamar que los derechos y libertades conseguidas "no solo se mantengan sino que sigan avanzando; no estamos dispuestas a ningún empeoramiento en estas condiciones de vida", ha subrayado. "Queremos más derechos, más libertades, más democracia y una democracia más profundizada, no censuras", ha remarcado.

Los convocantes también exigirán salarios dignos, "mejores servicios sociales de sanidad y de educación públicos", acceso a la vivienda social y pública, más igualdad y "no negacionismo de la discriminación y violencia de género que sufrimos las mujeres y el colectivo LGTBI".

Igualmente abogan por "profundizar" en el estado y el respeto al estado de las autonomías; por una sociedad que "establezca vías legales y seguras para las personas migrantes"; y por actuar contra la emergencia climática, cuyo negacionismo consideran "terriblemente preocupante".

"No queremos quedarnos quietos, estamos dispuestos a defender lo conseguido hasta ahora y a luchar para mejorarlo. Y para ello llamamos a la sociedad de Cantabria" a movilizarse el jueves.

La protesta está convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria (FECAV), Alouda Cantabria, Asociación Vecinos San Joaquín, Batulucha, Coordinadora Cántabra de Pensionistas, Comisión 8 Marzo, Desmemoriados, Interpueblos-Comité de Solidaridad, Pasaje Seguro, Cantabristas, EQUO, Intersindical Cántabra (STEC-SCAT-SUC-SF), Izquierda Unida, Podemos y Sumar, y cuenta con el apoyo de PSOE y CCOO, según los organizadores.

En este sentido, Monleón ha destacado el "enorme valor" de la confluencia de partidos y organizaciones, además de la sociedad civil, que abre la posibilidad "a futuros encuentros", ha dicho.