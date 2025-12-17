Quiñones reta a Buruaga a convocar elecciones "cuando quiera, pero que no amenace" - PSOE

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha retado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a convocar elecciones "cuando quiere, pero que no amenace y no haga chantajes".

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa semanal para abordar la actualidad política, en la que ha instado a la presidenta regional a que "entienda que el diálogo, el acuerdo y el entendimiento son líneas fundamentales (...) de primero de democracia".

En esta línea, ha criticado que Buruaga está "acorralada en un gobierno en minoría que nada hace, nada propone, nada acuerda, nada gestiona", algo de lo que ha responsabilizado a la dirigente 'popular'.

También, se ha preguntado "si puede haber algo más antidemocrático que amenazar o chantajear a quien no piensa como tú. ¿Puede haber algo más totalitario que, sin dialogar ni sentarse a acordar, se amenace a los cántabros con unas elecciones?".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno tiene la responsabilidad de elaborar unos presupuestos pero también de buscar los apoyos necesarios para aprobarlos.

Asimismo, ha señalado que a los 'populares' "les da igual el despilfarro económico que generaría convocar unas elecciones un año antes de la fecha oficial y les da igual no tener presupuestos" porque, según la socialista, "lo único que le importa al PP es insultar, desacreditar, difamar, atacar y confrontar con el Partido Socialista, con el Gobierno de España y Pedro Sánchez".

Sobre las posibles elecciones, ha asegurado que "no tenemos ningún miedo" porque el Partido Socialista "está más preparado que nunca para enfrentarse a unas elecciones y ser la primera fuerza política de esta comunidad autónoma". Además, el PSOE quiere que los cántabros vayan a las elecciones a "decirle no al desgobierno" del PP.

Para Quiñones, Buruaga gobierna "de espaldas a los cántabros" y ha criticado "recortes" en la educación pública, "privatizaciones" como el cribado del cáncer de colon y de mama, "desmantelamiento" de la sanidad pública, el cierre de parques de bomberos, un aeropuerto "que va cada vez peor" y una región "a la cola del crecimiento y el empleo".

De ello, ha acusado al Partido Popular porque "ha sembrado la inestabilidad, la parálisis y la inacción en Cantabria".