Rachas de 119 km/h en Cabaña Verónica y del entorno de los 100 en Torrelavega, Santillana, Tresviso y Santander

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta medianoche rachas de viento de hasta 119 kilómetros por hora, de las más fuertes del país en lo que va de viernes, y también han superado los 100 km/h en Torrelavega y los han rozado en Santillana del Mar, Tresviso y Santander, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, la estación meteorológica de Sierrapando, en Torrelavega, ha anotado a las 5.50 horas rachas de 101 kilómetros por hora, y esta madrugada la de Santillana del Mar ha marcado los 96 km/h; la de Tresviso los 94 km/h, y la de Santander los 93 km/h.

Por otra parte, esta madrugada varios puntos de Cantabria han registrado temperaturas por encima de los 20 grados centígrados, como Bárcena de Cicero, donde casi han llegado a los 24ºC esta medianoche 23,8ºC) y a los 23,4ºC en Castro Urdiales, de las más cálidas del país.

Y han rozado los 23ºC en Ramales de la Victoria (22,9ºC) y en Santander (22,7ºC).