Rachas de viento de 139 km/h en Cabaña Verónica y de 130 en San Roque de Riomiera

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado este miércoles por la mañana rachas de viento de 139 kilómetros por hora, las más fuertes del país en este inicio de jornada, mientras que en San Roque de Riomiera han alcanzado esta madrugada los 130 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También han superado los 100 km/h en Coriscao, también en Picos de Europa, donde han alcanzado los 119 km/h, y en Alto Campoo, donde han llegado a los 108.

Liébana esta desde las 6.00 horas, y hasta las 18.00, en aviso naranja por fuertes vientos y volverá a estarlo, de nuevo, desde las 8.00 del jueves y durante toda esa jornada.

Además, el centro y valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro están en aviso amarillo.