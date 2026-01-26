Las rachas de viento alcanzan los 102 kilómetros por hora en Alto Campoo y en Cabaña Verónica

Archivo - Una persona camina por la estación de esquí y montaña de Alto Campoo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado los 102 kilómetros por hora en Alto Campoo y en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, este lunes por la tarde, situándose entre las más fuertes de España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En esta jornada en la que gran parte de la comunidad ha estado en aviso amarillo (peligro bajo) por viento, las rachas también han alcanzado los 72 kilómetros por hora en San Vicente de la Barquera, los 71 en San Roque de Riomiera y los 69 en Santander.