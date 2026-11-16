Las rachas de viento en el Mirador del Cable rozan los 100 km/h, las segundas más fuertes del país

Archivo - Mirador del Cable, en Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mirador del Cable, ubicado en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta madrugada rachas de viento que han llegado a los 95 kilómetros por hora, las segundas más fuertes del país en este inicio de jornada.

Solo han sido superadas por las que se han anotado en el monte Iroite, en La Coruña, donde han llegado a los 97 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

También Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso) forma parte del ranking nacional de vientos, concretamente en el décimo puesto, al anotar esta mañana rachas de 69 km/h.

En lo que respecta a las temperaturas, ningún punto de Cantabria destaca en el ranking nacional. Por ahora, y con datos actualizados hasta las 9.24 horas, las más altas se han localizado en Villacarriedo (16,2ºC) y Santander y Torrelavega (15,8ºC).

Del otro lado, las mínimas en la región se han dado durante la medianoche en la zona de Picos de Europa, con 3,9ºC en Coriscao, también en Picos de Europa, y 4,1ºC en el Mirador del Cable.

Para este lunes se esperan en la comunidad rachas muy fuertes de viento sur, que han llevado a activar el aviso amarillo en toda la región a partir de las 16.00 horas hasta las 7.00 horas del martes; aumento de las temperaturas máximas y baja probabilidad de precipitaciones, aunque podrían darse algunas débiles y dispersas durante el mediodía, sobre todo, en el suroeste.