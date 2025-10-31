Las rachas de viento rozan los 100 km/h en San Roque de Riomiera, Coriscao y Alto Campoo

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria están este viernes entre los lugares del país que han registrado mayores rachas de viento, concretamente San Roque de Riomiera, el pico Coriscao y Alto Campoo, donde éstas han rozado los 100 kilómetros por hora.

En concreto, el municipio de San Roque de Riomiera y Coriscao, en la zona cántabra de Picos de Europa, comparten el tercer lugar en la tabla de las rachas más fuertes de España en esta jornada, con 98 kilómetros por hora anotados en ambos casos, a las 5.50 de la mañana y a las 16.20 de la tarde, respectivamente.

Las rachas más fuertes del país se han registrado en la zona asturiana de Picos de Europa, concretamente en Vega de Ario y Vega de Urriellu, con 123 y 120 km/h.

Seguido de todos estos lugares se coloca Alto Campoo, donde había rachas de 97 km/h a las 16.20 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología consultados por Europa Press.