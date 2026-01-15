Las rachas de viento superan los 100 km/h en San Roque de Riomiera, la segunda máxima del país

Carretera de Lunada, en San Roque de Riomiera - GOBIERNO

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado los 101 kilómetros por hora esta mañana en San Roque de Riomiera, la segunda máxima del país tras los 105 de Fisterra (A Coruña), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De hecho, tres localidades cántabras están entre las diez con valores más altos en lo que va de jornada: además de Riomiera, en Ramales de la Victoria se han alcanzado los 88 kilómetros por hora --el octavo valor más elevado-- y en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, los 87, la décima máxima del país.

Además, en Villacarriedo las rachas han sido de 85 kilómetros por hora y en Alto Campoo, de 74.

Estos valores se producen en una jornada en la que Cantabria, a excepción de la zona sur, está en aviso amarillo (peligro bajo) por viento entre las 8.00 y las 18.00 horas.