Las rachas de viento superan los 115 kilómetros por hora en Santander y San Vicente

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Santander y San Vicente de la Barquera han registrado este domingo rachas de viento que superan los 115 kilómetros por hora, en el marco de la borrasca 'Ingrid'.

A las 15.30 horas ambas localidades se encontraban entre las seis primeras a nivel nacional, tras alcanzar San Vicente (5ª clasificada) los 117 kilómetros por hora, a las 14.30 horas, y Santander (6ª) los 115 kilómetros por hora, a las 14.30 horas.

A nivel nacional, las primeras clasificadas han sido Estaca de Bares, en A Coruña (153 km/h); Cabo Busto, en Asturias (146 km/h) Vega de Ario, en Asturias (127 km/h); y Machichako, en Vizcaya (126 km/h).

Además, ambas localidades cántabras se encuentran entre las que mayor velocidad de viento han marcado, con 74 km/h Santander (7º puesto) y 71 km/h San Vicente (9º).

A nivel regional, han destacado las rachas de viento del Aeropuerto Seve Ballesteros, con 104 km/h; Torrelavega (Sierrapando), con 101 km/h; y Castro Urdiales, con 99 km/h.

En el apartado de velocidad del viento, la tercera ha sido Torrelavega (67 km/h), la cuarta el Aeropuerto (65 km/h) y la quinta San Roque de Riomiera (49 km/h).