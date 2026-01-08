El Racing-Barça de octavos de la Copa del Rey se disputará el jueves 15, a las 21.00 horas

Archivo - Jugadores del Racing - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Racing de Santander y el Fútbol Club Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey se disputará el jueves 15 de enero, a las 21.00 horas, en los Campos de Sport de El Sardinero, según ha anunciado el club verdiblanco en redes sociales.

Los precios de las localidades para adulto oscilan entre 30 y 70 euros, según la zona del estadio, mientras que el de las entradas junior (de 14 a 17 años) cuestan entre 18 y 34 euros y las de infantil (de 6 a 13 años) van desde los 12 a los 27 euros.

Los abonados verdiblancos de la presente temporada tienen reservado su asiento hasta las 23.59 horas del sábado 10 de enero con los descuentos.

En concreto, para los Abonados Oro y Abonados Plata el acceso es gratuito con el correspondiente carnet y sin tener que realizar ninguna operación.

Mientras, el resto de abonados tendrán un 40% de descuento en su asiento, aunque deberán sacar la entrada. Este jueves, a las 11.00 horas, se ha iniciado la venta tanto en la taquilla física de El Sardinero (hasta las 20 horas, y el viernes de 10 a 20 h) como a través del Portal del Abonado.

Cada abonado podrá comprar una única entrada adicional sin descuento hasta fin de existencias. Por su parte, los simpatizantes podrán adquirir únicamente su localidad (también hasta fin de existencias).

El club ha aclarado en un comunicado que ninguna persona que no sea abonado o tenga el Carnet de Simpatizante podrá comprar entradas ni en las taquillas del estadio ni de forma online.

Y aquellos abonados Oro y Plata que no puedan acudir al partido de Copa del Rey ante el Barça y deseen ceder su asiento podrán hacerlo, en las condiciones habituales, desde este jueves a las 11.00 hasta 24 horas antes del comienzo del encuentro.

En este caso, y debido a la "altísima demanda" para ver el partido, no podrá revertirse la cesión. En el momento en el que se realice, la localidad se pondrá directamente a la venta.

En el caso de que una vez finalizado este proceso quedaran entradas disponibles, el Racing comunicará a lo largo del domingo 11 de enero la manera en la que se procederá su venta.