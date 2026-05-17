El Racing celebra el ascenso este domingo en los Campos de Sport

El Racing de Santander tras su victoria frente al Valladolid que le da el ascenso a Primera - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club de Santander celebrará su ascenso a Primera, a LaLiga EA Sports, este domingo, 17 de mayo, en los Campos de Sport del Sardinero, tras vencer al Real Valladolid (4-1) y ganar la UD Las Palmas en Almería ante el club local, durante la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

Un autobús con la plantilla del Racing recorrerá las principales calles de Santander este domingo por la tarde, posiblemente en torno a las 20.00 horas, con destino a Los Campos de Sport para dar comienzo a la celebración oficial.

El evento en el estadio tendrá el mismo aforo que los partidos, de unas 22.000 personas, ya que los aficionados estarán en sus gradas como habitualmente -y no en el terreno de juego-. Así, no necesitarán entrada específica porque podrán acceder con sus carnés.

Las localidades sobrantes, unas 4.000 o 4.500, se han puesto a disposición de los simpatizantes que estén inscritos a través de la página web del equipo.

Unos 200 profesionales conformarán el dispositivo de seguridad. La mitad de ellos son agentes de la Policía Nacional (UIP, UPR, guías caninos, TEDAX y la unidad aérea con drones), a los que se sumarán otros de la Policía Local y de la seguridad privada del club. También se cuenta con un punto violeta en colaboración con Cruz Roja.

En concreto, el dispositivo, que comenzó este sábado a las 11.00 horas, se prolongará "todo el tiempo que sea necesario", ya que contempla los diferentes escenarios posibles.

TUS

El Ayuntamiento de Santander ofrecerá este domingo un dispositivo especial de refuerzo del servicio municipal de transporte urbano (TUS) con motivo de la celebración prevista en los Campos de Sport del Sardinero por el ascenso del Real Racing Club a Primera División.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los aficionados y garantizar la movilidad en el entorno del Sardinero, el TUS pondrá en servicio autobuses adicionales en las líneas 1, 2, 3 y 4 especialmente a la finalización de la celebración.

Además, se habilitarán salidas especiales desde el Intercambiador del Sardinero hasta la 01.30 horas para favorecer el regreso de los asistentes una vez concluya el evento, ha informado el Consistorio.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con suficiente antelación para evitar incidencias de tráfico y facilitar la movilidad en una jornada en la que se prevé una importante afluencia de público en el entorno de los Campos de Sport.

El dispositivo especial estará supervisado y coordinado por el servicio de inspección del TUS, que adaptará los refuerzos a las necesidades reales de movilidad que se registren.

Los autobuses municipales continúan luciendo estos días el mensaje "Aúpa Racing" como muestra de apoyo de la ciudad al conjunto verdiblanco tras el histórico regreso del club a la máxima categoría del fútbol español.