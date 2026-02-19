El Racing celebrará un entrenamiento abierto al público este sábado en La Albericia - RRC

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club de Santander celebrará un entrenamiento abierto al público este sábado, 21 de febrero, a las 11.00 horas, en las Instalaciones Nando Yosu, con motivo de los actos del 113 aniversario de la institución futbolística, que disputó su primer partido ante el Strong el 23 de febrero de 1913.

La apertura de puertas será a las 10.45 horas y el Racing, a través de una nota de prensa, ha animado a todos sus seguidores, "especialmente a los más pequeños", a que acudan a La Albericia a dar el último aliento a los jugadores y técnicos de cara a la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, que enfrentará al equipo contra el Burgos CF en los Campos de Sport de El Sardinero el domingo 22, a las 18.30 horas.

Otra de las medidas conmemorativas, momentos antes del inicio del partido, será el minuto de silencio en memoria de Nando Yosu, fallecido el 20 de febrero de 2016.

El club ha presentado este acto como "el más emotivo" al honrar al "mayor mito de su historia", al ser jugador, entrenador -con cinco permanencias en Primera en su haber- y secretario técnico. Sin embargo, para el Racing, "su gran legado es permanecer en la mente de todos los aficionados a pesar de habernos dejado hace una década".

El homenaje se completará con un centro floral, que será depositado en la curva suroeste del estadio, que acoge su mural, por el capitán verdiblanco, Íñigo Sainz Maza, y el técnico José Moratón, al que Yosu dio la alternativa en el primer equipo.

NUEVA CAMISETA

Durante el partido, el Racing utilizará una nueva camiseta de juego (tanto para jugador como para portero), en colaboración con Austral y Pompeii. La camiseta utiliza como base gráfica la pata de gallo, "un patrón nacido en el Reino Unido ligado a los tejidos clásicos como homenaje a la raíz del fútbol y, en este caso, del Racing".

"La camiseta nace en ese cruce entre origen y recuerdo, entre tradición y futuro. Desde aquellos chavales de Pombo hasta los que ahora llenan los Campos de Sport", ha añadido Pompeii, en su segunda colaboración con el club cántabro. Esta campaña lanza también una chaqueta con aire retro en color verde con detalles blancos y negros.

Además, el club ha animado a sus aficionados a participar en los actos programados por la Asociación de Peñas verdiblancas en Tetuán en la previa del encuentro.