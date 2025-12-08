El Racing conocerá este martes su rival en dieciseisavos de la Copa del Rey

Archivo - Arrival of the Copa del Rey trophy at the stadium during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final football match played between FC Barcelona and Real Madrid at La Cartuja Stadium on April 26, 2025 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic empiezan su andadura en Copa

MADRID/SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander conocerá este martes, 9 de noviembre, a su rival en dieciseisavos de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026, eliminatoria en la que se incorporan a la competición los cuatro participantes en la Supercopa: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

El sorteo se celebrará, a partir de las 13.00 horas, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, y será televisado en Teledeporte y Movistar Plus+.

Los azulgranas, vigentes campeones, y los blancos, finalistas de la pasada edición, así como los dos equipos rojiblancos, se unen los 28 equipos que la semana pasada superaron la segunda eliminatoria, entre ellos el Racing.

Todos conocerán este martes a sus rivales para una eliminatoria que se resolverá entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre.

El Racing llega a esta fase tras imponerse el pasado jueves por 1-2 a la Ponferradina en segunda ronda.

En total, los equipos quedarán distribuidos en seis bombos. El Ourense CF, que el miércoles eliminó al Girona FC -el segundo Primera al que deja fuera en esta edición tras el Real Oviedo- y que es el único representante de Copa Federación, será el primero en conocer con qué equipo se enfrentarán en O Couto. Será uno de los cuatro participantes en la Supercopa.

Posteriormente, conocerá a su adversario el Atlético Baleares, de Segunda Federación y que se 'cargó' al RCD Espanyol, que se enfrentará a uno de los tres representantes supercoperos que quedarán. Los dos equipos restantes quedarán emparejados con dos equipos de Primera Federación.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

--BOMBOS DEL SORTEO DE COPA DEL REY.

COPA FEDERACIÓN: Ourense CF.

SEGUNDA FEDERACIÓN: Atlético Baleares.

PRIMERA FEDERACIÓN VERSUS e-LEARNING: CD Guadalajara, Real Murcia, CF Talavera y CD Eldense.

SEGUNDA DIVISIÓN: SD Huesca, Real Sporting de Gijón, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Eibar, RC Deportivo, Albacete Balompié, Real Racing Club de Santander, Burgos CF y Granada CF.

PRIMERA DIVISIÓN: Deportivo Alavés, CA Osasuna, RCD Mallorca, Gefate CF, Real Sociedad, Levante UD, Elche CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo, Villarreal CF, Rayo Vallecano, Sevilla FC y Valencia CF.

SUPERCOPA DE ESPAÑA: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.