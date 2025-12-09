El Racing se medirá en El Sardinero al Villarreal en dieciseisavos de la Copa

Sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26 en la sede de la RFEF. - RFEF

El sorteo celebrado este martes ha dejado emparejamientos como Guadalajara-Barça, Talavera-Madrid, Baleares-Atlético y Ourense-Athletic

MADRID/SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se enfrentará al Villarreal CF, que milita en Primera División (LaLiga EA Sports), en dieciseisavos de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, una ronda a partido único que se disputará en los Campos de Sport del Sardinero la próxima semana (la fecha exacta está aún por definir, aunque será entre el 16 y el 18 de diciembre).

Ello supone la vuelta al Sardinero de Marcelino García Toral, actual entrenador del Villarreal y que dirigió el vestuario verdiblanco en dos etapas: en la temporada 2007-2008 y en 2011.

Actualmente, el Villarreal ocupa el tercer puesto de LaLiga EA Sports con 35 puntos, a cinco del líder (FC Barcelona) y a solo uno del Real Madrid, que es segundo. En Copa ha eliminado al Ciudad de Lucena (0-6) y el CA Antoniano (1-1).

El Racing, por su parte, lidera en solitario la Segunda División (LALIGA Hypermotion), y llega a dieciseisavos de la Copa tras haber eliminado a Logroñes y Ponferradina.

José Alberto, entrenador del Racing, nada más conocer el resultado del sorteo, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ha destacado que el Villarreal "es un equipo consolidado en competiciones europeas"." Es un rival motivador para nosotros, espero que también le guste a nuestra afición y nuestro sueño es ponerles en dificultades y poder pasar otra ronda de Copa", ha dicho.

También ha tenido palabras de elogio hacia Marcelino, al que considera un "referente" y "uno de los mejores entrenadores del fútbol español".

OTROS ENFRENTAMIENTOS

El sorteo ha dejado emparejamientos como CD Guadalajara-FC Barcelona, CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF, CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid y Ourense CF-Athletic Club.

Y es que FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro participantes de la Supercopa de España, comienzan en esta ronda su andadura en la Copa.

Los azulgranas, vigentes campeones, y los blancos, finalistas de la pasada edición, así como los dos equipos rojiblancos, se unen los 28 equipos que la semana pasada superaron la segunda eliminatoria.

El FC Barcelona, campeón el curso pasado y poseedor de 32 trofeos coperos, será el rival del CD Guadalajara, equipo que ascendió el curso pasado a Primera RFEF y que, tras 15 jornadas en el Grupo 1, ocupa puestos de descenso. El conjunto alcarreño, arropado por el Pedro Escartín, llega después de dejar por el camino al Cacereño, también de tercera categoría, y a la AD Ceuta, recién ascendido a LaLiga Hypermotion.

Por su parte, el Real Madrid visitará el Estadio El Prado del CF Talavera, que también es rival del filial blanco en Primera RFEF, por primera vez en su primer cruce de esta edición de la Copa. Será la primera ocasión en la historia que ambos conjuntos se enfrenten en la Copa, en una ronda a la que los de Alejandro Sandroni, puestos de descenso en su categoría, llegaron tras eliminar al Rayo Majadahonda, de Segunda RFEF, y a un histórico del fútbol español como el Málaga, de Segunda División.

También habrá un duelo inédito hasta el momento con el Atlético Baleares-Atlético de Madrid, que se medirán ahora en el Estadio Balear de Palma de Mallorca. El conjunto insular es el único superviviente de la Segunda RFEF y ahora es segundo en su grupo a solo un punto del líder. Además, vienen de dejar fuera a un 'Primera' como el RCD Espanyol, después de ser el verdugo también del Gimnàstic de Tarragona.

Aunque uno de los atractivos del sorteo era quien visitaría O Couto para medirse al Ourense CF, que ya se ha 'cargado' a dos 'Primeras' en sus dos primeros cruces: el Real Oviedo y el Girona FC. El conjunto gallego recibirá ahora al Athletic Club, campeón copero en 2024 y con 24 Copas del Rey en su palmarés, que deberá imponerse a un equipo que ya ha demostrado que va sin complejos y tras demostrar que será competitivo.

El sorteo celebrado en Las Rozas, con la mano inocente, entre otros, del exfutbolista alemán Bernd Schuster, deparó también el único enfrentamiento entre dos equipos de LaLiga EA Sports: Deportivo Alavés-Sevilla. Mientras que el otro equipo de Primera RFEF, el Real Murcia CF, también tuvo su 'regalo' navideño y recibirá al Real Betis.

--ENFRENTAMIENTOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY:

CD Guadalajara - FC Barcelona

CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF

CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Ourense CF - Athletic Club

Real Murcia CF - Real Betis

CD Eldense - Real Sociedad

Burgos CF - Getafe CF

Cultural y Deportiva Leonesa - Levante UD

SD Eibar - Elche CF

Deportivo de la Coruña - RCD Mallorca

Real Racing Club - Villarreal CF

Real Sporting de Gijón - Valencia CF

SD Huesca - CA Osasuna

Granada CF - Rayo Vallecano

Albacete Balompié - RC Celta

Deportivo Alavés - Sevilla FC