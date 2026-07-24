El Racing sacará el lunes 375 abonos para simpatizantes del club

Archivo - El entrenador José Alberto López, jugadores y miembros del equipo técnico del Racing de Santander celebran su subida a Primera División de LaLiga, en el estadio de El Sardinero, a 16 de mayo de 2026, en Santander, Cantabria (España) - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club pondrá el próximo lunes, 27 de julio, a las 10.00 horas, 375 abonos a disposición de los simpatizantes de la temporada 2026/27 que quieran pasar a ser abonados.

En un comunicado, el club verdiblanco ha explicado que 100 de los abonos disponibles se venderán exclusivamente a través del Portal del Abonado, en la página web oficial del club, mientras que los 275 restantes estarán disponibles en las taquillas de los Campos de Sport.

Respecto a las condiciones de venta, el Racing ha informado de que cada persona podrá gestionar únicamente su propio abono, aunque en caso de no poder acudir físicamente al estadio, le podrá sustituir otra persona, siempre y cuando acuda con el DNI físico del nuevo abonado.

En el caso de un abono infantil, sí podrá ser gestionado por un adulto, siempre que porte la documentación física (no valen fotografías ni otros soportes alternativos) del nuevo abonado. En esta casuística, sí que se autoriza a que el adulto gestione tanto su propio abono como el de un infantil.

Aunque, en ningún caso un adulto podrá realizar gestiones para más de un infantil.

Finalmente, ha apuntado que aquellas personas que decidan acudir con antelación a la zona de las taquillas del estadio deben saber que el club no reconocerá aquellas prácticas que no respeten la igualdad entre todos los interesados, como la de reservar sitio para uno o varios acompañantes, y se reserva el derecho a organizar la cola para prevenir este tipo de comportamientos.