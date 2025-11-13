El Racing sustituirá en sus camisetas los logos de patrocinadores por nombres de niños que esperan un trasplante

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club lucirá en el partido que disputará este sábado, 15 de noviembre, contra al Granada CF una camiseta inédita en la que, por primera vez, su escudo y los logos de los patrocinadores habituales serán reemplazados por los nombres de niños que esperan un trasplante de órganos, en un gesto destinado a visibilizar la urgencia de la donación.

Así, bajo el nombre 'Donantes de Logo', la iniciativa convierte la equipación racinguista en un altavoz social para visibilizar la urgencia de la donación infantil en España.

Las camisetas solidarias pueden adquirirse en www.racingporlainfancia.es. Los beneficios obtenidos se destinarán a la Fundación ALCER, que ofrece alojamiento, acompañamiento y apoyo a las familias trasladadas a hospitales lejos de su lugar de origen durante el proceso de espera. Además, en la misma web se subastarán las utilizadas por los jugadores durante el partido.

En un comunicado, el club ha destacado que por primera vez todos los patrocinadores del club han donado su espacio publicitario, demostrando que "hay causas que están por encima de cualquier marca".

En la última década, solo el 2 por ciento de los donantes de órganos en España han sido pediátricos, lo que se traduce en largas esperas para los menores que necesitan un trasplante. En 2024, 46 niños donaron sus órganos, permitiendo que 197 menores recibieran el trasplante que necesitaban. Aun así, a finales de ese año, 73 niños seguían en lista de espera.

Este gesto está impulsado por la Fundación Real Racing Club, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Salud y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el marco del 50 aniversario de su programa de donación y trasplante de órganos.