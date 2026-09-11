Ramoncín, la nueva La Ruta 39200 de música electrónica y las citas tradicionales, en las fiestas de San Mateo de Reinosa

Archivo - El cantante Ramoncín actuará en las fiestas de San Mateo de Reinosa.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

REINOSA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Reinosa ha presentado este viernes el programa de las Ferias y Fiestas de San Mateo 2026, una programación que refuerza algunas de las principales señas de identidad de la celebración e incorpora nuevas propuestas culturales, musicales, deportivas y de ocio para todas las edades.

Así, Ramoncín encabezará la programación musical y el escritor Benjamín Prado será el mantenedor de las LXII Justas Literarias, una de las grandes citas culturales de la festividad.

Además, una de las principales las novedades de la programación es La Ruta 39200, una propuesta de música electrónica para diferentes generaciones: desde quienes vivieron los sonidos de los 90 hasta los más jóvenes.

Por otra parte, el Consistorio ha reforzado el Gran Desfile de Carrozas Artísticas con más premios, una organización renovada y mayor promoción para proyectarlo fuera del municipio.

Será el viernes 18 cuando se inicien los días centrales de las fiestas con el desfile inaugural, que partirá a las 19.00 horas desde el Parque de Cupido y recorrerá las calles de Reinosa acompañado por la batucada Samba Soom, las peñas y los cabezudos.

A las 19.30 horas, la Peña Bombay, que celebra este año su 50 aniversario, será la encargada de pronunciar el pregón inaugural en la Plaza de España.

La apertura de las cinco casetas y el Concurso de Pinchos comenzará a las 20.00 horas, y la Banda de Música de Reinosa y el Grupo Recuerdos completarán la tarde en el mismo emplazamiento. Por la noche, a las 23.00 horas, actuará el grupo Da Igual.

La cultura ocupará ese mismo día uno de los lugares centrales de la programación con la celebración, a las 20.30 horas en el Teatro Principal 'José Andrés García', de las LXII Justas Literarias de Reinosa y el LIV Premio Nacional de Cuentos 'José Calderón Escalada', dos de las citas culturales con mayor tradición de las fiestas.

El mantenedor de las Justas será este año Benjamín Prado, poeta, novelista y ensayista y una de las voces más reconocidas de la literatura española contemporánea. El acto estará presidido por la Reina de las Ferias y Fiestas y sus Damas de Honor e incluirá la tradicional entrega de la Flor Natural al ganador de las Justas Literarias.

Por otra parte, el Desfile de Carrozas Artísticas recorrerá las calles de la ciudad la noche del sábado 19, a partir de las 22.00 horas.

El Ayuntamiento ha incrementado los premios del concurso y ha trabajado en una organización renovada del desfile, con diferentes mejoras destinadas tanto a quienes participan como al público. Entre ellas está que se habilitarán gradas a lo largo del recorrido para facilitar que puedan disfrutar del recorrido sentadas las personas mayores, las personas con movilidad reducida y quienes lo necesiten.

Asimismo, el domingo 20, las carrozas volverán a recorrer las calles de Reinosa a partir de las 12.00 horas.

RAMONCÍN Y LA RUTA 39200

La música ocupará otro de los grandes espacios del programa de San Mateo. Uno de los principales nombres de esta edición será Ramoncín, que ofrecerá un concierto el sábado 26, a las 22.30 horas, en la Plaza de España, en una jornada que continuará con la actuación de la Orquesta Top Líder, en La Plaza Díaz Vicario.

El programa incorpora además diferentes conciertos, cuatro grandes noches de orquesta, actuaciones musicales en establecimientos hosteleros, bandas, tributos y música tradicional.

A ello se sumará el XIII Encuentro de Bandas de Música, que reunirá a La Banda de Música La Rosa del Cerrato de Venta de Baños y a la Banda de Música de Reinosa, con pasacalles y posterior concierto en el Teatro Principal el día sábado 26 a las 19.30 horas.

Por otra parte, una de las grandes novedades de San Mateo será la primera edición de La Ruta 39200, un nuevo festival dedicado a la música electrónica que se celebrará el viernes 25, a partir de las 23.00 horas, en la Campa 39200.

La propuesta nace con la intención de reunir a diferentes generaciones alrededor de la música electrónica con la intención de convertirse en un nuevo espacio dentro de las fiestas con capacidad para atraer a públicos de distintas edades.

De este modo, el evento recuperará parte del espíritu de la música electrónica de los 90 y lo combinará con sonidos actuales, con artistas y DJ de trayectoria nacional junto a DJ locales y pondrá también el foco en el talento local.

GRANDES CITAS TRADICIONALES

Además, la programación mantiene las grandes citas tradicionales como la feria de Ganado Caballar, la XVII Exposición de Equino de Raza Hispano-Bretona, el XIII Concurso Morfológico, el Mercado de San Mateo, la final del Concurso de Bolos y la XVI Feria de Comercio y Artesanía. Todo ello el día de San Mateo, el 21.

Junto a un amplia programación dirigida a niños y familias, estará también la XVIII Jornada Solidaria organizada por el Ayuntamiento y ADANE, a favor de la Asociación Contra el Cáncer, que se celebrará el día 22.

Las Ferias y Fiestas concluirán el domingo 27 con el Día de Campoo, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1977 y una de las jornadas de mayor arraigo y carácter identitario de toda la comarca.

La jornada volverá a reunir deportes rurales, el Concurso de Rondas Campurrianas, la Misa Campurriana, rabelistas y piteros, actuaciones folclóricas y diferentes propuestas musicales.

El Parque de Cupido acogerá, a partir las 11.30 horas, el concurso-exposición de carretas, que permitirá contemplar las creaciones participantes durante toda la mañana.

De 15.00 a 16.00 horas, los integrantes de las carretas realizarán diferentes representaciones, y a las 16.00 horas dará comienzo el desfile del Día de Campoo, que recorrerá las calles de Reinosa desde el Parque de Cupido hasta la Fuente de la Aurora.

El programa ha sido presentado por el alcalde, Sergio Balbontín, y la concejala de Festejos, Beatriz de La Pinta, quienes han destacado el trabajo desarrollado durante los últimos meses para preparar unas fiestas "participativas, abiertas a todas las edades y con una apuesta especial por la tradición, la cultura, la música y la vida en las calles", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.