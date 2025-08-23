Reabre la iglesia San José de Astillero tras año y medio cerrada para reforzar su estructura

Iglesia San José de Astillero el día de su reapertura tras año y medio cerrada por las deficiencias detectadas en la estructura y para desarrollar trabajos de refuerzo - AYUNTAMIENTO

Vecinos y fieles participan en la misa de reapertura, oficiada por el obispo de Santander, Arturo Ros

ASTILLERO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iglesia San José de El Astillero ha reabierto este sábado sus puertas tras permanecer año y medio cerrada, desde febrero de 2024, debido a deficiencias detectadas en la estructura del edificio.

Tras los trabajos de recuperación y refuerzo llevados a cabo durante este tiempo, el templo ha vuelto a acoger a vecinos y fieles con motivo de una misa, oficiada por el obispo de Santander, Arturo Ros, y que se ha encargado también de la apertura de la puerta principal.

Ha sido a las 18.45 horas de esta tarde, y quince minutos después ha comenzado la ceremonia religiosa, en la que han participado además los coros parroquiales que han interpretado, entre otras piezas, el himno de Astillero.

La celebración se ha prolongado hasta las 20.00 horas, y a continuación se ha servido un vino español en el exterior, amenizado por el pito y tambor que han puesto el broche festivo a la jornada.

VALOR HISTÓRICO Y SÍMBOLO DE IDENTIDAD

La reapertura supone la recuperación de un edificio inaugurado en 1949, "de gran valor histórico para el municipio" y "símbolo de identidad y fe para varias generaciones", según destaca el Ayuntamiento.

Desde el cierre de la iglesia San José, las misas y catequesis se han desarrollado en otros espacios, pero a partir de ahora los servicios parroquiales retoman su actividad en este templo Y en sus horarios habituales: de lunes a viernes a las 19.00 horas, los sábados a las 18.00 horas y los domingos y festivos con misas a las 11.00 y 12.30 horas.