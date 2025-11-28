Reconocen los complementos de asistencia y transporte a los técnicos de las aulas de 1 y 2 años de Cantabria

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, firma del acuerdo de complementos salariales por asistencia y transporte para los técnicos de Infantil de aulas de 1 y 2 años de la Sociedad Regional de Educación. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

La Sociedad Regional de Educación, perteneciente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, y las organizaciones sindicales CCOO y UGT han rubricado este viernes un acuerdo que reconoce el abono de complementos salariales por asistencia y transporte al personal técnico superior de Infantil de las 114 aulas de 1 año y aulas mixtas (1 y 2 años) de Cantabria.

Mediante este acuerdo se establecen dos nuevos complementos. El de asistencia afecta a unas 150 trabajadoras de la Sociedad Regional y está retribuido con 1,66 euros diarios, lo que supondrá un total de 300 euros anuales y que se contabilizará desde el 1 de septiembre, en el inicio de curso, con un devengo que será efectivo en un pago único en julio o agosto.

Mientras que el de transporte se destina a las trabajadoras que se desplacen más de 35 kilómetros desde su domicilio hasta el centro de trabajo y será de 20 euros mensuales, si bien ascenderá a los 30 euros mensuales en los casos en los que el centro de trabajo se encuentre en municipios en riesgo de despoblamiento o con tratamiento especial y diferenciado.

Este último es efectivo desde la nómina de este mes de noviembre, abonada hoy, y de él se podrán beneficiar un total de 20 trabajadoras.

El consejero del ramo, Sergio Silva, y las representantes sindicales de CCOO, María Loreto Sierra y de UGT, Carmen Rocío Pérez, han firmado el documento.

Silva ha señalado que el acuerdo ha sido suscrito por el 80% de la representación sindical de la Sociedad Regional -los seis delegados de CCOO y uno de UGT- de los nueve con los que cuenta el comité de empresa.

No obstante, a los dos delegados de STEC, el consejero les ha "tendido su mano" y les ha ofrecido sus "puertas abiertas" para poder sumarse al mismo.

El titular de Educación ha destacado que el acuerdo afecta a 150 técnicos este curso, una cifra se ha incrementado un 20% desde el inicio de legislatura y que demuestra el "impulso" a las aulas de 1 y 2 años que ha desplegado el Ejecutivo regional en la Educación Infantil, una de las "líneas estratégicas" de su acción de gobierno, y que ya este año ha alcanzado un total de 50 aulas.

Silva ha explicado que se trata de una etapa que sirve para corregir desigualdades, facilita la conciliación de las familias, la detección precoz de problemas educativos y la mejora educativa del alumnado.

Además, ha subrayado que Cantabria cuenta con 200 aulas de primer ciclo de Infantil y dedica entre 15 y 20 millones de euros anuales a esta etapa educativa.

Según ha apuntado, el proyecto de presupuestos de 2026, rechazado por la oposición en el Parlamento, también recogía un aumento de la cantidad asignada por cada aula en los 40 ayuntamientos que disponen de ellas.

En este punto, ha lamentado que, de haberse aprobado este presupuesto, la cantidad asignada pasaría de 18.000 euros a 21.000 euros por aula y curso, lo que supone un desembolso de en torno a 750.000 euros, algo que "ya no va a ser posible".

Para la representante sindical de CCOO, con la firma de este complemento "se pone en valor la capacidad de negociación y la buena disposición y clima laboral de la empresa y las delegadas sindicales".

Asimismo, a pesar de que no lo ha considerado "totalmente satisfactorio", sí ha señalado que supone un "inicio" y un "avance" para poder seguir trabajando en las mejoras laborales y salariales de las trabajadoras de la Sociedad. Entre las reivindicaciones se encuentra avanzar en un convenio propio.

Por su parte, la represente de UGT ha coincidido en el hecho de que este acuerdo supone el inicio de una serie de mejoras que, espera, se vayan consiguiendo "poco a poco".