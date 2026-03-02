Recuperada la circulación en la línea ferroviaria Santander-Bilbao tras el robo de cable

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea de tren entre Santander y Bilbao ya está operativa desde poco antes de la 10.00 horas e irá recuperando sus frecuencias habituales de paso de manera gradual, tras el robo de cable que ha provocado una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico.

Según ha informado Adif a través de un comunicado, la circulación se ha interrumpido a primera hora de la mañana por el robo de cable, lo que ha provocado una afección los sistemas de regulación del tráfico entre las localidades vascas de Irauregi y Karrantza, y hasta solucionarse la incidencia, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

Según Adif, la circulación se ha recuperado una vez solucionada la incidencia. Los trenes de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao recuperarán sus frecuencias de paso de manera gradual.