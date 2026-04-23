Las redes de Casares publican una foto que 'borra' a Buruaga y el PSOE culpa a la tecnología de esta "anécdota"

Fotografía publicada en las redes sociales de Pedro Casares en la que se 'borra' a Buruaga - REDES SOCIALES DE PEDRO CASARES

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las redes sociales del delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general de los socialistas a nivel autonómico, Pedro Casares, han publicado una fotografía en la que aparece borrada la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), un hecho del que el PSOE 'culpa' a la tecnología aunque no aclara si fue "un error o algo intencionado" y, en todo caso, lo ve como una "anécdota sin más".

Así, al menos, lo ha calificado este jueves la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, después de que algunos medios de comunicación se hicieran eco de este 'borrado' de Buruaga en las redes sociales de Casares.

Quiñones ha restado importancia a este hecho y, 'motu proprio', ha dado explicaciones para aclarar "lo que la derecha está intentando fabricar".

Y es que ha culpado al Gobierno de Cantabria de haber "filtrado" a los medios de comunicación esta foto para generar "polémica" y en su "obsesión por lo que hace el delegado del Gobierno", al que "cada vez de se conoce más en Cantabria".

"El PP tiene miedo porque Vox le está comiendo la tostada por un lado y el PSOE, dentro de su centralidad, se la está comiendo por otro", ha dicho.

Según Quiñones, la "inteligencia artificial o Photoshop" han borrado de esta foto a Buruaga, "como lo está para la mayoría de los cántabros". "Nunca una fotografía ha sido el reflejo más fiel de lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma: una presidenta que no está, que no se la espera, que no gestiona y nadie sabe lo que hace", ha continuado la portavoz socialista, que cree que "muchas personas seguramente ni la conocerán".

LA FOTOGRAFÍA

La fotografía que ha despertado la polémica data del 8 de abril y corresponde a la IV Gala Racinguista de la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas (AUPA) del club cántabro, en la que se distinguió a personalidades y entidades que han colaborado o formado parte de la entidad verdiblanca.

Al acto asistieron tanto Buruaga como Casares. En las redes sociales de éste último se publicó ese mismo día un carrusel de fotografías del acto, entre las que figuraba la que casi dos semanas después ha generado la polémica.

En ella aparecen los premiados y, en el centro de la foto, en el lugar donde se encontraba Buruaga, ésta 'desaparece' con un borrado, además, defectuoso. "Es sencillo de entender: la inteligencia artificial ha borrado de una fotografía a la presidenta de Cantabria. Es la realidad", ha dicho.

"Yo no sé si fue un error o fue algo intencionado, pero es una anécdota sin más", ha afirmado Quiñones, que ha asegurado que a su partido "le consta" que ha sido desde el propio Gobierno desde donde se ha hecho llegar a medios de comunicación la imagen.

Quiñones, que ha reconocido que le daba "un poco de apuro o vergüenza" tener que comentar este asunto, ha censurado que el Gobierno regional se esté dedicando a "crear" este tipo de "polémicas" mientras "no hablan de lo que es realmente importante para la ciudadanía de Cantabria" y con la "cantidad, por desgracia, de problemas que tiene esta tierra".

A su juicio, generando "polémicas y bulos", el Ejecutivo del PP trata de evitar "que se hable de otra cosa" en lugar de su propia gestión.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDAS Y LEY DE RATIOS EN LAS AULAS

Ya fuera de lo que tiene que ver con este asunto, Quiñones ha afeado al Ejecutivo regional sus críticas al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado el martes por el Consejo de Ministros.

Ha censurado que mientras este plan prevé una inversión en vivienda de 133 millones para Cantabria, 98 más que el anterior, esto al Ejecutivo de Buruaga "no le interesa".

Así, ha criticado que la presidenta regional haya afirmado que Cantabria tiene su "propio" plan y que ese es el "camino" que va a seguir.

"¿Cuál es su camino si todas las viviendas en las que Buruaga está poniendo la primera piedra o está inaugurando están todas financiadas con fondos europeos y del Ministerio de Vivienda?", ha preguntado.

Para el PSOE, "el único camino que entiende el Gobierno de Buruaga es el que ha llevado a cabo" con sus leyes del suelo o vivienda o con el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), "todos ellos aprobados sin la participación de la ciudadanía" y "con el único objetivo de responder a los especuladores y a grandes tenedores cuando en Cantabria hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda digna".

Por otra parte, Quiñones también ha exigido al Gobierno de Cantabria que "diga si va a cumplir" la ley que el Ejecutivo central aprobó el martes en el Consejo de Ministros para bajar el número máximo de alumnos por aula y de horas lectivas del profesorado.

Ha reivindicado que esta ley aún pendiente de aprobarse en el Congreso "da respuesta a las demandas históricas de los docentes en Cantabria".