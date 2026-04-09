Se reducen a dos los incendios forestales activos en Cantabria, localizados en Vega de Pas y Los Tojos

Helicóptero en labores de extinción de uno de los incendios registrados en Cantabria este abril.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este mediodía dos incendios forestales activos de los cinco con los que ha amanecido este jueves, localizados en Viaña, en el municipio de Vega de Pas, y en Bárcena Mayor, en Los Tojos.

En la extinción de este último foco están colaborando medios aéreos, además de las brigadas de los bomberos forestales del Gobierno de Cantabria, según el último parte facilitado por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Además, cinco incendios permanecen controlados y en total se han producido 144 en lo que va de mes en la región.

Debido a que las condiciones meteorológicas continúan siendo bastante desfavorables, el Gobierno de Cantabria mantiene activo la totalidad del operativo en toda la comunidad y el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT).