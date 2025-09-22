La reforma de la 'Casa del Mar' del Barrio Pesquero costará 2,3 millones y estará en 2027

El buque hospital Juan de la Cosa realizó 440 asistencias en el mar hasta junio

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la 'Casa del Mar', sede del Instituto Social de la Marina en el Barrio Pesquero de Santander, costará 2,3 millones y empezará "próximamente". Tiene un plazo de ejecución de 20 meses, por lo que se prevé que finalice en 2027.

La actuación contempla la instalación de una fachada ventilada y la sustitución de cubiertas, canalones, bajantes y carpintería, así como la adecuación del interior del inmueble.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la reforma que el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones va a acometer en este inmueble, propietario del mismo.

Lo ha hecho durante una visita, este lunes, al buque hospital Juan de la Cosa, en la que ha estado acompañado por el director provincial del ISM, Alberto Villa, y en la que ha subrayado la importancia de este organismo, dependiente igualmente del departamento que dirige Elma Saiz.

En cuanto al buque y a su actividad, Casares ha indicado que la tripulación -compuesta por 29 personas- realizó 440 asistencias en el mar en el primer semestre de este año.

La gran mayoría fueron consultas (244, de ellas 214 radiomédicas y 30 ambulatorias) y atenciones a 216 trabajadores de barcos (130 españoles y los 86 restantes de otros países de la Unión Europea), pero también hubo diez evacuaciones, con el buque y el helicóptero.

Y es que además de la asistencia sanitaria propiamente dicha, el Juan de la Cosa -que atraca cada mes en su base del Puerto de Santander para hacer el cambio de tripulación- realiza consultas radiomédicas, atiende a heridos -tanto en sus instalaciones como en los barcos donde se haya producido el accidente- y, si la situación lo requiere, evacúa a los pacientes hasta el puerto más cercano.

Casares ha valorado el trabajo que desarrolla el ISM en beneficio de la gente del mar, ya que no sólo presta auxilio con el buque hospital sino que gestiona ayudas y ofrece formación, entre otros cometidos.