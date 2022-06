Registradas 408 propuestas de resolución en el Debate del estado de la región, 308 de la oposición y 100 de PRC-PSOE

Impuestos, el lobo, la sanidad postcovid, La Pasiega y el MUPAC y las inversiones del Estado, temas protagonistas

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han presentado 408 propuestas de resolución tras la primera sesión del Debate anual sobre el Estado de la Región celebrada este miércoles en el Parlamento de Cantabria.

Del total, 100 han sido registradas conjuntamente por PRC y PSOE, que sustentan con mayoría absoluta al Ejecutivo regional en la Cámara, y 308 de la oposición --92 del PP, 121 de Cs y 95 de Vox. Marta García, ex de Cs, no ha presentado ninguna ya que, en su calidad de diputada no adscrita, no puede. Tampoco ha asistido a la sesión.

TEMAS

Entre las iniciativas, hay varias que tienen que ver con 'proyectos estrella' del Gobierno, como son La Pasiega; el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), o la protonterapia.

Además, todos han presentado iniciativas sobre el problema del lobo y ha habido coincidencias en temas como la okupación ilegal, las inundaciones, así como las inversiones del Estado en materia de infraestructuras.

La recuperación de la asistencia sanitaria tras el Covid, la mejora de la Atención Primaria o la reducción de las listas de espera son otros de los temas protagonistas.

Por su parte, la oposición ha insistido en la necesidad de bajar impuestos y ha reclamado ayudas para la industria, la hostelería o el sector primario. También han aparecido cuestiones, como la ubicación de la depuradora sustituta de Vuelta Ostrera.

Además, ha pedido al Gobierno que lleve al Parlamento leyes pendientes y le han reclamado planes en distintos ámbitos.

OPOSICIÓN

El PP, principal partido de la oposición, reclama al Gobierno, entre otras cuestiones, que las obras del MUPAC se inicien antes de que acabe el año y las de urbanización de La Pasiega "antes de marzo de 2023", así como un "cronograma realista" para la protonterapia. También le insta a "concluir el próximo año la aprobación definitiva de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) de varios polígonos.

En materia fiscal, reclama al Ejecutivo rebajar un punto los tipos impositivos de todos los tramos autonómicos del IRPF, descartar subidas o aplazar todos los impuestos autonómicos a empresas y particulares que acrediten que no pueden pagar. Además, se muestran en contra de una armonización fiscal en todo el territorio al considerarlo un "retroceso" en las competencias atribuidas a las comunidades".

Y en sanidad, pide un plan de choque para las listas de espera; la reordenación de la Atención Primaria y un "pacto profesional por la sanidad", así como una nueva estrategia de atención a pacientes Covid.

Y respecto a la problemática del lobo, demanda al Ejecutivo que "intesifique sus esfuerzos" para que el Ministerio para la Transición Ecológica permita los controles poblacionales de la especie y también llaman al Gobierno regional a agilizar las ayudas por daños.

También el PP, ha incluido una propuesta sobre el puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, cuyo proyecto ha sido anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Así, tras esto, ha instado al Gobierno de Cantabria a "llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias, desde el punto de vista administrativo y judicial, para que sea una realidad a la mayor brevedad posible".

Por otra parte, pide al Gobierno a que presente "antes de un año" el Plan Regional de Ordenación del Territorio, y en seis meses una Ley de Vivienda con medidas contra la okupación, además de un proyecto de ley que sustituya a la actual Ley de Memoria Histórica, aprobada recientemente, por ser "sectaria" y aprobar este año el Plan de Sostenibilidad Energética, entre otros.

Demanda también la agilización de los trámites de las inversiones del Estado en Cantabria, así como la firma de un acuerdo político sobre las obras en materia ferroviaria, que incluya una serie de hitos y plazos.

Dar una solución definitiva en esta legislatura a los derribos o un "acuerdo definitivo" sobre la nueva depuradora son otras de sus peticiones.

Y también, en otro orden de cosas, instan a PRC-PSOE a presentar antes de septiembre un programa "detallado y ambicioso" para la celebración del Año Jubilar Lebaniego 2023 que haga que este evento se convierta en un "motor socioeconómico" para Liébana y, en general, toda Cantabria.

Por su parte, Cs ha pedido también rebajas de impuestos o la agilización de las inversiones del Estado en Cantabria en materia de infraestructuras.

Otras versan sobre temas que han ocupado su agenda últimamente, como la creación de dos puestos creados, a su juicio, "ad hoc", en el Gobierno para la exconsejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, y la exsecretaria general de Economía y Hacienda, María González. Así, pide que se declare nulo el concurso de méritos celebrado para estos puestos "por ser contrario a los principios de mérito, capacidad e igualdad".

También reclama que el cargo de Interventor se designe mediante concurso público y se limite el tiempo en este puesto.

En otro orden de cosas, pide también el refuerzo de la Atención Primaria, la recuperación de la actividad asistencial perdida o retrasada por la pandemia o medidas para reducir las listas de espera. También propone un plan contra la okupación ilegal y varias actuaciones para fijar población en el mundo rural, mejorando los servicios a estas zonas.

Y en cuanto al tema del lobo, reclama que se siga aplicando el Plan de Gestión de la especie actual "en su integridad" y emprender las actuaciones necesarias para que el Gobierno retire a esta especie del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE).

Sobre la depuradora pide que su ubicación se elija en base a criterios exclusivamente objetivos y técnicos y sin "injerencias políticas".

Por su parte, Vox, entre sus 95 propuestas, también ha pedido disminuir la presión fiscal, con medidas como rebajar los tramos autonómicos del IRPF o bonificar al 99% el Impuesto de Patrimonio, entre otras. Además, ha presentado varias propuestas para simplificar la Administración autonómica, reduciendo consejerías y cargos.

También ha reclamado al Ejecutivo que presente en el plazo de un mes un plan sobre la instalación de la infraestructura ferroviaria en el Polígono de La Pasiega en el que se detalle qué actuaciones se van a llevar a cabo, con qué plazos y con qué fondos se van a financiar.

Otras iniciativas están relacionadas con el lobo, en torno al que ha reclamado que se le abonen las indemnizaciones a los ganaderos en un plazo no superior a 10 días, así como que el Gobierno de Cantabria solicite comparecer ante la Comisión General de la Comunidades Autónomas del Senado para exponer las consecuencias de su inclusión en el LESPRE. También quiere que se elabore un informe para determinar el número de animales que tienen que ser extraídos para mantener la población en los niveles del año 2020.

Entre otros asuntos, ha planteado agilizar los trámites para construir un helipuerto en Valdecilla, trabajar en la reducción de la 'brecha sanitaria' entre las zonas urbanas y el resto, y en materia educativa, aumentar la oferta de Formación Profesional (FP) y extender a todas las zonas rurales de Cantabria el servicio gratuito de transporte escolar, además de "no discriminar" a los alumnos de la concertada.

PRC Y PSOE

Y por su parte, regionalistas y socialistas piden que se revise el baremo de las indemnizaciones por daños, y que cada dos años se actualice la zonificación del Plan de Gestión de la Especie.

Además, llama al Gobierno de Cantabria a instar al Ejecutivo central a impulsar el desarrollo del plan de inversiones ferroviarias para Cantabria, así como a dar mayor celeridad al proyecto de la terminal intermodal ferroviaria de La Pasiega.

Las propuestas se debatirán mañana, jueves, en una sesión que comenzará a las 11.00 horas.