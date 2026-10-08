La rehabilitación del Mercado de México de Santander, "a la espera" tras un sobrecoste de las obras

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SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha informado de que el proyecto para la rehabilitación del Mercado de México está "a la espera", después de que la empresa concesionaria haya trasladado al Ayuntamiento, "de manera verbal", que las obras a ejecutar han sufrido un "sobrecoste" sobre lo inicialmente previsto por "el coste de la vida y con la situación del mercado".

La regidora ha señalado este jueves que el concejal del área, Álvaro Lavín, ya ha trasladado a los comerciantes la comunicación de la concesionaria --López Real 09-- y, a partir de ahora, se tendrá que ver si ésta decide asumir dicho sobrecoste y continuar la obra, o se tendrán que buscar "otras soluciones".

En el caso de que la empresa renuncie a llevar a cabo el proyecto, que incluye la instalación de un supermercado de Mercadona, Igual ha indicado que existen "varias opciones" que se abordarán y decidirán "en su momento", junto a los propios comerciantes.

Entre ellas, ha citado la posibilidad de volver a sacar un concurso público, si este se queda sin efecto, o que el propio Consistorio acometa la rehabilitación del Mercado de México.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la presentación del anteproyecto de Presupuestos de Santander para 2027.