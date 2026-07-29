Rehabilitado un local de Polaciones como vivienda pública para maestros del municipio

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura diversas actuaciones ejecutadas por su departamento en Polaciones. - GOBIERNO

La actuación ha sido financiada por el Gobierno de Cantabria mediante una subvención de 29.663 euros SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda de Cantabria, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles la rehabilitación de un local de titularidad municipal en Polaciones, ubicado en el edificio del Ayuntamiento, que se destinará a vivienda pública en régimen de alquiler asequible y que será gestionado por Gesvican. Se destinará a profesionales que prestan servicios esenciales en el municipio, como los maestros.

Acompañado por su alcalde, Vicente Gómez, Media ha explicado que la actuación ha sido financiada por el Gobierno regional mediante una subvención de 29.663 euros concedida dentro de la línea de ayudas a ayuntamientos y juntas vecinales para recuperar edificios públicos.

El titular de Fomento ha destacado que esta actuación responde a una necesidad planteada por el Consistorio para facilitar el acceso a la vivienda de los profesionales que prestan servicios esenciales en el municipio como es el caso de los maestros.

"La idea que tiene el Ayuntamiento es destinar esta vivienda a maestros y maestras del colegio que se encuentran con serias dificultades para encontrar alojamiento", ha expresado, para destacar la importancia de estas actuaciones para continuar prestando servicios públicos esenciales en zonas rurales.

Los trabajos han permitido adaptar el inmueble para su uso residencial mediante la renovación de las carpinterías exteriores, los revestimientos de cocina y baños, las instalaciones interiores y el acondicionamiento general de la vivienda, incluido el suministro del mobiliario necesario.

PUESTA A PUNTO DE LA EDAR DE LA LAGUNA

Durante su visita a Polaciones, Media también ha visitado la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Laguna, donde ha supervisado los trabajos de puesta a punto ejecutados por el Gobierno cántabro con una inversión de 40.895 euros.

Ha explicado que la instalación, que fue construida en 2004, había dejado de funcionar correctamente por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, por lo que las aguas residuales llegaban a la depuradora pero eran vertidas después a un arroyo cercano sin recibir tratamiento.

La actuación desarrollada por la Consejería ha permitido recuperar el funcionamiento de esta infraestructura, que a partir de ahora será gestionada por la empresa pública MARE.

El consejero ha repasado además otras inversiones que su departamento ejecuta en Polaciones, como la subvención de 200.000 euros concedida dentro del Plan de Inversiones Municipales destinada al hormigonado de calles y diversas reparaciones en las localidades de Tresabuela, Puente Pumar, Santa Eulalia y Uznayo donde, además, se ha adjudicado la mejora de un vial por cerca de 48.000 euros.

Y en materia de obras hidráulicas, se ha referido a las actuaciones previstas en la EDAR de Pejanda y al saneamiento de San Mamés, que contarán una inversión autonómica de unos 300.000 euros.