Reinosa da el nombre del piloto local Raúl Gutiérrez a su bike park

REINOSA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bike park de Reinosa lleva desde este domingo el nombre del piloto local Raúl Gutiérrez tras el homenaje que le ha rendido el Ayuntamiento y en el que también se ha inaugurado una escultura del deportista.

El evento ha estado arropado por miembros de la Corporación municipal, familiares, amigos, representantes de las asociaciones de la localidad y los integrantes de la Raúl Gutiérrez Bike Academy.

La fecha elegida para realizar este reconocimiento ha coincidido con la inauguración de esta instalación hace diez años.

El concejal de Deportes, Borja Ortega, ha señalado al respecto que este día "era el mejor momento" para celebrar un acto con el que "homenajear a una de las personas que hicieron posible que Reinosa cuente con este espacio único y las niñas y niños de la comarca puedan disfrutar e iniciarse en el bike trial". Un "reinosano" del que "la ciudad se enorgullece", ha afirmado.

Por su parte, Raúl Gutiérrez, Campeón del Mundo, de España, de Europa, de Cantabria y del Mundo por Naciones, ha agradecido a todas las personas que le han acompañado en sus años de carrera deportiva, y al Consistorio por este, aunque no único, homenaje.

Ha participado en 27 campeonatos de España -venciendo en cinco-, ha defendido los colores de la Selección Española de Bike Trial durante 25 años y, a nivel local, fue distinguido como mejor deportista campurriano, así como designado pregonero de las Fiestas de San Mateo, ha destacado el Ayuntamiento.