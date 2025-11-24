Reinosa, Medio Cudeyo y Colindres, últimas etapas de la segunda edición de 'Cultura expandida'

Imagen del cartel de la actividad que se celebrará en Colindres - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reinosa, Medio Cudeyo, y Colindres serán las últimas etapas de la segunda edición 'Cultura expandida', un programa organizado por la Consejería de Cultura que ha llegado a cerca de 30 espacios de toda la región, con un total de nueve proyectos y 40 propuestas.

El taller, organizado por el comisario y gestor cultural Raúl Reyes, concluirá su periplo, iniciado el 6 de noviembre, este miércoles 26 en La Casona de Reinosa.

A través de la fantasía de la ilustradora santanderina Sonia Piñeiro y los textos de la crítica de arte contemporáneo y escritora María von Touceda y Raúl Reyes, los participantes descubrirán el cromatismo, los trazos y los diferentes elementos estilísticos de cada una de las mujeres artistas que han sido seleccionadas para este proyecto y que han labrado su vida en torno a su obra.

La actividad está dirigida principalmente a la población joven entre los 16 y 30 años, si bien está abierta a la participación sin límite de edad.

Además, en el mismo lugar, el 30 de este mes se celebrará la actividad 'Findes de cine', propuesta de Laboratorio Creativo Audiovisual que busca acercar el cine a los jóvenes de una manera atractiva y dinámica, a través de la experiencia de la creación de su propio cortometraje.

Por último, en el Centro Cultural Ramón Pelayo, en Solares, el viernes 28 a las 19.00 horas, y en la Casa de Cultura de Colindres, el sábado 29 a las 19.30 horas, tendrá lugar la actividad 'Los que se quedan', una propuesta de Trueba&Trueba Producciones, cuyo objetivo principal es utilizar el lenguaje cinematográfico como herramienta de sensibilización, diálogo y transformación social en torno a problemáticas que afectan especialmente a la juventud y a colectivos vulnerables.

En este caso se ha puesto el foco en las personas que se quedan tras la muerte por suicidio de un ser querido.

Tras una proyección cinematográfica, se abrirá un coloquio posterior con expertos en el tema y se generará un foro de conversación con el público sobre este importante tema.

De este modo finaliza esta segunda edición de 'Cultura Expandida', que ha surgido con vocación de apoyar a las personas y entidades profesionales del ámbito cultural de la región y con el objetivo de poder facilitar su contribución y colaboración al sector, además de fomentar la descentralización de la oferta cultural llevándola a todos los rincones de Cantabria, ha destacado la Consejería.