Reinosa recupera todas las paradas del Alvia entre Santander y Madrid

Visita de Casares a la estación de Reinosa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

REINOSA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reinosa cuenta ya con parada en la totalidad de los servicios Alvia de Renfe entre Santander y Madrid desde este domingo, 1 de noviembre.

Así, se ha recuperado la parada en la capital campurriana del servicio de mediodía que enlaza diariamente la capital de España y la de Cantabria, tanto en el trayecto de ida como de vuelta.

Esta medida permite ampliar las opciones de viaje disponibles para los usuarios de Reinosa y su comarca, al facilitar el acceso a la totalidad de los servicios ferroviarios que unen Cantabria con Madrid y viceversa.

Así lo ha informado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), quien ha visitado la estación de Renfe en Reinosa junto al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE).

Casares ha destacado que la recuperación de esta parada fue un compromiso del regidor cuando llegó a finales de marzo a la Alcaldía, compromiso compartido entre el PSOE y PRC y que la Delegación del Gobierno "impulsó".

Ha dicho que se trata de "una buena noticia" para Reinosa y ha incidido en el trabajo llevado a cabo por los socialistas tanto en la administración local como estatal, frente al "castigo" del PP a la ciudad.

Al respecto, ha puesto el foco en que la supresión de la parada se remonta a abril de 2015 con Mariano Rajoy en el Ejecutivo central y con la actual presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, como consejera en el regional de Ignacio Diego.

En la misma línea ha hablado el alcalde, quien ha subrayado que es "un día importante" para Reinosa y ha hecho hincapié en que recuperar todas las paradas del Alvia era "una reivindicación histórica" de la ciudad, algo que "parecía imposible de conseguir, pero que se ha conseguido en apenas siete meses", ha apostillado.

Los nuevos horarios de los trenes pueden consultarse a través de los canales habituales de información de Renfe, incluyendo la web, las aplicaciones oficiales de la compañía y las estaciones.

SATISFACCIÓN EN EL PRC

Por su parte, el PRC en Reinosa ha mostrado en un comunicado su "satisfacción" por la recuperación de la parada que ha calificado como "el triunfo de una reivindicación vecinal" que la formación "ha defendido desde el primer momento con el apoyo mayoritario de la ciudadanía campurriana".

En este sentido, los regionalistas han valorado que el Gobierno de España "haya atendido finalmente" una reclamación que consideran "justa y necesaria", aunque han lamentado que hayan tenido que transcurrir más de diez años para "corregir una mala decisión, que ha perjudicado las comunicaciones ferroviarias de Campoo".

"Lo importante hoy es que Reinosa recupera un servicio que nunca debió perder y que los vecinos han conseguido", han precisado.