Renfe cifra el seguimiento en Cantabria de la huelga de Sindicato Ferroviario en el 4,7% en el turno de mañana

Archivo - Viajeros subiendo a un tren en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado el seguimiento en Cantabria de la huelga convocada por Sindicato Ferroviario en un 4,7 por ciento en el turno de mañana, más de tres puntos por encima del dato nacional, y en un 0% en el de noche.

Por su parte, el Sindicato Ferroviario en Cantabria ha explicado a Europa Press que no dispone de datos de seguimiento ante el "desastre" de Renfe en lo que respecta a los servicios mínimos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, y con datos hasta las 11.00 horas, Renfe ha cifrado el seguimiento en el turno de mañana en un 1,59%.

La compañía ha destacado así que el seguimiento de los paros está siendo "mínimo" por parte de los trabajadores del Grupo Renfe, operándose el servicio con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria, "pese a algunas incidencias puntuales".

En el turno de noche, Renfe ha señalado que los paros convocados han tenido un seguimiento y un impacto "muy reducido", con una participación del 0% de la plantilla del Grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales).

La compañía ha informado además de que el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se está prestando "con total normalidad", sin que se haya suprimido ningún tren de los inicialmente programados para hoy.

Sí que se ha producido un caso puntual, que se ha subsanado sin supresiones para los viajeros, en un AVE Barcelona-Madrid (11.00-14.17 horas), pero Renfe ha precisado que va a salir acoplado a otro AVE que hace el mismo recorrido.

En cuanto a trenes de Servicio Público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), los servicios afectados por la huelga hasta las 9.00 horas han sido del 4,5%, según Renfe.

Respecto a los dos principales núcleos de Cercanías, la compañía ferroviaria cifra el seguimiento en el de Madrid en el 0%, mientras que en Rodalies la huelga ha afectado al 5,85% de los servicios.

Por sociedades del Grupo Renfe, el seguimiento de la huelga en Renfe Viajeros en el turno de mañana ha sido del 0,7%; en Renfe Ingeniería y Mantenimiento, del 4,1%, y en Renfe Mercancías, un 0%, afirma la empresa.

Renfe ha querido dejar claro que no ha cancelado ningún servicio, "sino que un porcentaje muy reducido de los que quedaban fuera de los mínimos decretados por el Ministerio se han visto afectados por la huelga".

"El establecimiento de servicios mínimos ferroviarios no equivale en ningún caso a servicios cancelados. Los servicios mínimos son los trenes que, por ley, no pueden verse afectados por la huelga", ha subrayado la empresa.

Renfe continuará ampliando la información en las próximas horas, con datos correspondientes a turnos adicionales de trabajo y a la evolución de las circulaciones en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y servicios comerciales.

Desde la compañía, se ha solicitado a los viajeros que consulten los canales habituales de comunicación para informarse de las incidencias que pudiera haber.