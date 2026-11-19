Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Renfe-Feve de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que ya dispone de trenes suficientes para "recuperar" el horario habitual de la linea C2 Santander-Cabezón de la Sal, que ha debido "reajustar" desde primeras horas de la mañana debido a la "falta de material rodante".

La empresa pública ha señalado a Europa Press que ha "intentado reducir los tiempos de espera" y confeccionarlos de acuerdo a "los trenes disponibles", lo que no ha impedido que se hayan producido retrasos en el servicio.

La recuperación de los horarios habituales de esta línea, con paradas en localidades como Torrelavega o Puente San Miguel, será "paulatina" durante las próximas horas.