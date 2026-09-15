Renfe hará transbordos en autobús por obras entre Puente San Miguel y Cabezón seis días de septiembre y octubre

Archivo - Tren de Renfe en una estación de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe transbordará a los pasajeros del tren en autobús durante seis jornadas de septiembre y octubre entre Puente San Miguel y Cabezón de la Sal, por obras de Adif en la infraestructura ferroviaria.

La modificación afectará a los servicios de Cercanías de la línea C-2 Santander-Cabezón de la Sal y a los trenes de Media Distancia de la línea R-2, los días 19 y 20 de este mes y 3, 4, 17 y 18 del próximo.

Los trabajos se han planificado en fines de semana para afectar "lo menos posible" a los viajeros, destaca Renfe en un comunicado, en el que precisa que los usuarios de la línea C-2 realizarán por carretera el tramo entre Puente San Miguel y Cabezón de la Sal.

Por su parte, los de los trenes de Media Distancia entre Santander y Oviedo harán en autobús el trayecto entre Puente de San Miguel y Llanes.

Las paradas de los vehículos que realizarán el servicio por carretera estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados.

Los horarios se podrán consultar en expositores de las estaciones de la línea afectada, en el canal de WhatsApp y en renfe.com.