Renfe refuerza con más de 1.800 plazas el servicio de Cercanías para las Fiestas de San Antonio en Renedo

Cercanías - RENFE

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará su servicio de Cercanías de la línea C1 con más de 1.800 plazas con motivo de la celebración de las fiestas de San Antonio en Renedo, y a petición del Ayuntamiento de Piélagos.

En concreto, el sábado 13 de junio se habilitará un tren especial en horario de tarde-noche con salida desde Santander y destino Renedo, para facilitar la asistencia a los actos programados.

Asimismo, durante la madrugada del domingo 14 de junio, Renfe pondrá en circulación dos trenes especiales adicionales: uno con origen en Renedo y destino Los Corrales de Buelna, y otro con origen en Renedo y destino Santander, con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes, ha informado la compañía.

Por otra parte, durante el resto de la jornada, el servicio habitual de Cercanías constituye una alternativa cómoda y eficaz para acceder a Renedo, especialmente en un contexto de elevada afluencia y posibles dificultades de tráfico y estacionamiento propias de estas celebraciones.

Los horarios podrán consultarse en los canales habituales.