La renovación de las escaleras mecánicas del Río de la Pila comenzará en noviembre

Imagen de la reunión celebrada con vecinos del Rio de la Pila - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado este miércoles que las obras de renovación de las escaleras mecánicas del Río de la Pila y el tramo de la calle Alceda comenzarán en noviembre, con la previsión de que ambos itinerarios estén en pleno funcionamiento en febrero de 2027.

El proyecto de esta actuación, que aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 21 de septiembre, prevé una inversión de 588.643 euros.

Los vecinos del Río de la Pila han conocido los detalles de la obra en una reunión que han mantenido con la concejal de Barrios, Lorena Gutiérrez, en la que también ha participado el director general de Fomento, Pablo Calvo, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El proyecto contempla la renovación de los cuatro elementos mecánicos que salvan los cerca de 18 metros de desnivel existentes entre la parte baja del Río de la Pila y la estación inferior del funicular y también los de la calle Alceda. La actuación no afecta al propio funicular.

Los nuevos equipos se van a adaptar a las características y dimensiones de las instalaciones actuales, de manera que puedan aprovecharse los espacios existentes y "reducir al máximo" tanto los trabajos auxiliares como las afecciones en el entorno durante la ejecución de las obras.

Incorporarán, además, las tecnologías disponibles actualmente y "cumplirán las últimas exigencias normativas aplicables a este tipo de instalaciones".

La actuación se realizará en el marco del contrato de mantenimiento integral de los elementos de transporte vertical y de intemperie, adjudicado a TK Elevadores España, que incluye ascensores, escaleras mecánicas, rampas y otros dispositivos municipales. En este caso, contempla una inversión conjunta de 1,29 millones de euros para la sustitución completa de los elementos de los ejes de Alceda y Río de la Pila.

Los trabajos se organizarán de manera sucesiva "para reducir en lo posible las afecciones a los usuarios".

Gutiérrez ha puesto en valor "la importancia" que tienen estos itinerarios para los desplazamientos cotidianos en Santander y, especialmente, en barrios y zonas caracterizados por importantes desniveles.